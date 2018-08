Fisco | chi è il nuovo numero uno dell' Agenzia delle Entrate

Fisco - 2 - 9 milioni le dichiarazioni precompilate arrivate : 450mila in più del 2017 : Fisco più semplice con la precompilata che sembra piacere agli italiani . Lo conferma l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Quest'anno la dichiarazione precompilata , 730 e Redditi, , preparata dall'...

Fisco - chiesta rottamazione 4 mln atti : 19.03 Sono oltre 4 milioni le cartelle per le quali i contribuenti hanno chiesto di aderire alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione bis. Lo annuncia l'Agenzia delle EntrateRiscossione. Il 16% delle cartelle per cui è stata fatta richiesta di rottamazione hanno la prima rata in scadenza il 31 luglio: sono le 714 mila riferibili a debiti a ruolo nel periodo 1 gennaio-30 settembre 2017.

Fisco - 86% dichiarazioni passano per Caf : ANSA, - ROMA, 20 LUG - Aumentano le dichiarazioni dei redditi on line, ma ancora l'86% dei contribuenti si rivolge ai Caf. I centri di assistenza fiscale hanno lavorato i modelli 730 di oltre 17 ...

Dichiarazione dei redditi - il 23 luglio scade la precompilata. Le possibili sviste del Fisco e come si rimedia : Manca ormai una manciata di giorni al termine ultimo per inviare online il 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate. La scadenza è infatti fissata al 23 luglio. Al contribuente resta quindi ancora poco tempo per recuperare tutta la documentazione necessaria per le detrazioni ed effettuare verifiche e controlli. Soprattutto nel caso in cui si decida di utilizzare e magari modificare in autonomia la precompilata predisposta ...

La bolletta della luce ora è una spia del Fisco : cosa si rischia : Consumi bassi di energia elettrica? Addio a tutte le agevolazioni del Fisco sulla prima casa. Una sentenza della Cassazione di fatto ha messo nel mirino chi prova fare il furbo con la residenza anagrafica. Così come riporta Italia Oggi, una recente sentenza della Spurema Corte ha messo con le spalle al muro chi di fatto indica un luogo di residenza con prima casa e gode delle agevolazioni su Ici, Imu e Tari senza risiedere effettivamente ...

Fisco : oltre 2 - 3 milioni di dichiarazioni 730 precompilate : Teleborsa, - A circa due settimane dal termine stabilito del 23 luglio , sono già più di 2,3 milioni le dichiarazioni precompilate trasmesse alle Entrate dai contribuenti, +17% rispetto allo stesso ...

Usa - passaporto negato a chi evade il Fisco : Oltre 350mila americani non avranno il passaporto perché evasori. Lo prevede una legge del 2015 in base alla quale il dipartimento di Giustizia Usae l'Irs può negare il documento a tutti i cittadini che hanno un debito fiscale superiore ai 51mila dollari.Un portavoce dell'Irs ha riferito che sono fino a 362.000 gli americani che ricadono in questa categoria. Il fisco ha già respinto numerose richieste di rinnovo e da ora procederà anche a ...

Il 44% dei grandi debitori del Fisco che ha chiesto di rottamare le cartelle poi non ha pagato : La prima edizione della rottamazione delle cartelle fiscali "si potrebbe attestare su un valore complessivo di 8,2 miliardi di euro, a fronte dei 7,2 miliardi di euro previsti". C'è quindi un miliardo in più nelle casse dello Stato secondo quanto affermato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in audizione alla Camera.Poco più di un contribuente su 2 (il 56%) di chi ha fatto domanda di definizione ...

Fisco : sono in arrivo i controlli preventivi sulle dichiarazioni dei redditi modificate : L'amministrazione finanziaria con proprio provvedimento del 25 giugno 2018 ha approvato i criteri di verifica a cui sottoporre la dichiarazione dei redditi dei contribuenti per valutarne la coerenza con i dati stessi e con le dichiarazioni degli anni passati. Questi controlli preventivi sulle dichiarazioni potrebbero portare a delle richieste di rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria, come fa notare la rivista specializzata online ...

Scoperte 11 cooperative sconosciute al Fisco : “Non dichiarati ricavi per 65 milioni” : Non pagavano le tasse e risultano essere più competitive sul mercato del lavoro. Undici cooperative, con sede tra Milano, Brescia e Roma, sono finite nel mirino della Finanza e risultate totalmente sconosciute al Fisco. La Procura di Milano ha chiuso le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Crema, nei confronti delle società e anche a carico dei loro rappresentanti legali, indagati in concorso con un commercialista con studio a Milano. ...

Fisco : Varese - evasi 20 mln nel settore videogiochi - due arresti : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - evasione fiscale per 20 milioni di euro, sequestri per 4 milioni e due arresti (di cui uno ai domiciliari) è il bilancio dell'operazione 'Game over' della Guardia di finanza di Gallarate (Varese), che ha coinvolto cinque società in relazione a reati fiscali e fallimenta

Fisco - sarà vietato pagare in contanti dal benzinaio. Incubo al distributore : chi verrà fregato : Solo pagamenti 'tracciabili' ai distributori di benzina . Come riporta Italia Oggi , la proroga per l'obbligo della fatturazione elettronica per i distributori dei carburanti fino al 31 dicembre ...