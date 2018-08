Finanziamenti del Piano Periferie | dichiarazione del Sindaco di Bologna | Merola

Finanziamenti per la ricostruzione post sisma - il Consiglio di Stato annulla gli atti della Regione : I provvedimenti definiti illegittimi, per l'assenza di criteri di priorità nell'assegnazione dei fondi. Confermata la sentenza del Tar CAMPOBASSO. ricostruzione post-sisma, con sentenze numero 4248, ...

Gli ultimi Finanziamenti e messa a disposizione delle risorse prima delle dimissioni del Cda : L'ex presidente Angelo Zanellato, anche se è consapevole che i fondi deliberati dal Consorzio non sono enormi, ritiene, però, che 'attivino investimenti virtuosi, che alimentano l'economia verde in ...

"Stop agli annunci delle gare pubblichi sui giornali - blocchiamo 40 milioni di Finanziamenti indiretti" : "Basta annunci di gare pubbliche sui quotidiani: così blocchiamo il finanziamento indiretto ai giornali di 40 milioni". Il sottosegretario all'editoria Vito Crimi torna sulla sua proposta di tagli all'editoria dal blog M5s dove rilancia l'intenzione di abrogare l'obbligo di pubblicazione. "Il Movimento 5 Stelle abolirà subito questo assurdo pedaggio che ancora grava sulle imprese italiane" afferma."Una legge dello Stato - spiega ...

Flat tax - Cottarelli : “Servono Finanziamenti e sposta il reddito verso i più abbienti. Non farei una cosa del genere” : Il professore Carlo Cottarelli, a margine della conferenza “Incontri con…Carlo Cottarelli” traccia il punto sulla situazione economica in base al contesto politico. “Siamo in un momento di crescita lenta. Se l’Europa va in recessione anche noi andiamo in recessione e il rischio spread. Siamo ancora fragili. La stima della Confindustria? Credo che il problema riguardi soprattutto il prossimo anno. Dublino? Fossero ...

Migranti - Salvini : ‘Proteggere confini Ue o ridiscutiamo i Finanziamenti’. Austria : ‘Alleati dell’Italia nell’asse dei volenterosi’ : La “Fortezza Europa” prende forma giorno dopo giorno. Nelle ultime ore si è consolidato il cosiddetto “asse dei volenterosi” annunciato la scorsa settimana dai ministri dell’Interno di Italia, Austria e Germania. “Serve un’alleanza di volenterosi per proteggere l’Europa da chi vuole entrare e vogliamo promuovere questa strategia in collaborazione con l’Italia, in modo da riacquistare la fiducia della ...

Castellammare - Potenziamento del sistema di videosorveglianza - il Comune attende i Finanziamenti del Ministero : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Ladri in azione al Decò di via Nocera, arrestati due malviventi di Sorrento Castellammare - Ripartono i campi scuola 'Anch'io sono la protezione civile' ...

Stadio Roma - Parnasi "bancomat" per tutti : la fitta rete del costruttore tra politica e Finanziamenti : Le intercettazioni svelano la fitta rete creata dal costruttore per poter influenzare la politica capitolina e non solo

Banca Progetto - al via campagna dedicata ai Finanziamenti tramite cessione del quinto : Teleborsa, - Banca Progetto lancia la nuova campagna pubblicitaria "O cambi Progetto, o Banca Progetto", articolata in un media mix che prevede la messa in onda di spot tv da 15 secondi, la ...

Banca Progetto - al via campagna dedicata ai Finanziamenti tramite cessione del quinto : Banca Progetto lancia la nuova campagna pubblicitaria " O cambi Progetto, o Banca Progetto ", articolata in un media mix che prevede la messa in onda di spot tv da 15 secondi, la pubblicazione di ...

Sette moschee chiuse - 40 imam espulsi. Linea dura dell'Austria contro i Finanziamenti illeciti dall'estero : L'Austria ha comunicato la chiusura di 7 moschee e l'imminente espulsione di alcuni imam. Come hanno spiegato il cancelliere Sebastian Kurz e il ministro degli Interni Herbert Kickl, i capi religiosi dell'associazione Atib sono accusati di finanziamenti illeciti dall'estero e di violazione della legge austriaca sull'islam.Inoltre una quarantina di imam dell'Atib, Unione turco-islamica per le collaborazione culturale e sociale in Austria, rischia ...