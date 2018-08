Filippo Tortu potrà mai vincere i 100 metri? La genetica dice di no | atleti di colore

Filippo Tortu potrà mai vincere nei 100 metri? La genetica dice di no : atleti di colore superiori : Ci abbiamo sperato tutti. Ci ha fatto sognare Filippo Tortu. Erano due decenni che l’Italia non si presentava in finale agli Europei nei 100 metri, la gara più prestigiosa di tutto lo sport mondiale, con fondate ambizioni di medaglia. Nel 1998 un 36enne Stefano Tilli sfiorò l’impresa chiudendo in quarta posizione. L’ultimo podio risale al 1982, quando Pierfrancesco Pavoni colse l’argento in 10″25. L’unico ...

Atletica - Europei 2018 : Filippo Tortu e la rincorsa sfumata. Perché non ha vinto la medaglia? La delusione sui 100 metri : Era l’uomo più atteso del giorno nell’universo sportivo alle nostre latitudini, era il ragazzo attorno alle quali si avvolgevano i sogni di vincere una medaglia sui 100 metri agli Europei 2018, era la nostra punta di diamante chiamata a riportarsi sul podio della specialità regina ma purtroppo tutto è naufragato con un deludente quinto posto. Oggi Filippo Tortu non ha corso sui livelli a cui ci aveva abituato negli ultimi mesi, ...

Europei atletica 2018 in diretta live - Filippo Tortu vola in finale nei 100 metri. Crippa bronzo nei 10.000 : Filippo Tortu è in finale nei 100 metri agli Europei di atletica leggera in corso a Berlino . Alle 21.50 l'appuntamento per la caccia ad una medaglia. L'azzurro, primatista italiano sulla distanza, ha ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Filippo Tortu in finale alle 21.50 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (martedì 7 agosto, sessione serale). Questo è il grande giorno di Filippo Tortu, l’uomo più atteso di tutta la spedizione: il velocista azzurro, dopo il roboante 9.99 corso a Madrid, si presenterà ai blocchi di partenza con l’obiettivo di agguantare una medaglia e cercare anche il colpaccio da ko. Il brianzolo si presenta con il terzo tempo di accredito e ...

Filippo Tortu in finale agli Europei di atletica di Berlino : Il brianzolo vince la sua batteria con 10"12. Ora è atteso alla prova del 9 Europei di atletica 2018, il programma del 7 agosto Europei atletica 2018 Berlino, gli italiani in gara il 7 agosto Europei ...

