Fiducia record per il governo Salvini il più amato Crollo del Pd

affaritaliani

: RT @nonvotoilpd: Sondaggi, fiducia da record per il #GovernoConte. Dati choc per il PD e Forza Italia in via d'estinzione. - Maurogranati1 : RT @nonvotoilpd: Sondaggi, fiducia da record per il #GovernoConte. Dati choc per il PD e Forza Italia in via d'estinzione. - claudiovr1 : RT @nonvotoilpd: Sondaggi, fiducia da record per il #GovernoConte. Dati choc per il PD e Forza Italia in via d'estinzione. - claudiobonura : RT @nonvotoilpd: Sondaggi, fiducia da record per il #GovernoConte. Dati choc per il PD e Forza Italia in via d'estinzione. -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Continua la luna di miele tra gli italiani e la maggioranza giallo-verde. Anzi, i consensi per l'esecutivo sono addirittura in crescita. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato lunedì 6 agosto dall'Istituto Piepoli e diffuso in esclusiva da Affaritaliani.it Segui su affaritaliani.it