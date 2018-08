Fico | ' Vie legali per migranti e stop alla Tav Noi siamo diversi da Salvini'

Fico : “Siamo diversi da Salvini - diciamo no alla Tav e sì a vie legali d’accesso per i migranti” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, sottolinea le differenza tra le due forze che compongono il governo: M5s e Lega. "Restiamo ben distinti e alternativi", afferma ribadendo il suo 'no' alla Tav e l'idea di assicurare "vie legali di accesso" per i migranti contro il trafFico di esseri umani: "Un'immigrazione controllata e sostenibile può portare benefici per tutti".Continua a leggere

Le strade chiuse al trafFico sulla riviera per la 'Notte Rosa' : Le aree previste per gli spettacoli sono: n.3 in Viale Dalmazia , n. 2 Lungomare Cordella e n. 1 in Piazza della Guardia Costiera . Dovranno essere sospese tutte le attività musicali e di animazione ...

L’appassionato discorso di Sgarbi sulla cultura dura 4 minuti - poi sbotta. Interviene Fico e lui risponde : “Vaffanculo” : Vittorio Sgarbi, deputato di Forza Italia, nel corso delle votazioni degli emendamenti al decreto legge dignità si è lanciato in un appassionato intervento sulla diffusione della cultura, contro i divieti nel gioco d’azzardo e contro l’abolizione delle domeniche gratuite decise dal ministro ai Beni culturali, Alberto Bonisoli. Dopo pochi minuti, però, il critico d’arte si è lasciato andare ed è sbottato. Il presidente Roberto ...

Andria Viabilità : divieti al trafFico per manifestazioni su piazza Vittorio Emanuele II il 2 e 3 agosto : 370 del 31/07/2018 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa a due serate di spettacoli gratuiti aperti al pubblico, denominate "...

Un giro del mondo fotograFico attraverso le mangrovie : Il 26 luglio è la Giornata mondiale per la conservazione degli ecosistemi della mangrovia. Le mangrovie sono formazioni vegetali diffuse sui litorali bassi delle coste marine tropicali, le cui piante sono specializzate nel sopportare e utilizzare a proprio beneficio l’acqua salata delle lagune costiere: l’eccesso di sale assorbito viene infatti eliminato mediante ghiandole poste sulle foglie. Nonostante ciò, le forme più ...

Roberto Fico in imbarazzo sui risparmi dei vitalizi nel cassetto : "E' solo una norma figurativa". E l'ufficio di presidenza viene rimandato : La cerimonia del Ventaglio è in corso quando l'Huffpost pubblica la notizia che i 43 milioni di euro risparmiati con il taglio dei vitalizi saranno accantonati almeno per 3 anni per tutelare la Camera dai ricorsi. Incontrando la stampa parlamentare prima della pausa estiva, Roberto Fico ha appena rivendicato l'abolizione delle pensioni degli ex parlamentari come "un atto di coerenza e coraggio da parte dell'ufficio di presidenza", ma ...

Arexpo - interviene Giudici sul Parco scientiFico : Bisogna infatti essere chiari su un punto: l'Esposizione universale del 2015 è stata un grande volano per l'economia milanese, lombarda e dei territori circostanti durante la durata dell'evento. ...

Nave Diciotti - Mattarella interviene : via allo sbarco. Salvini : «Stupore». E attacca i pm | Cos’è successo : graFico : Salvini prova a negare lo sbarco, il Quirinale prima «segue con attenzione» la vicenda, poi chiama il presidente del Consiglio. Che annuncia: «Sbarco a breve»

Albisola - Aurelia vietata a tir e pullman : il trafFico pesante verso Zinola : Dalle 15 alle 21 scatta l’ordinanza del sindaco Franco Orsi che impedisce agli autisti dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate di usare il casello di Albisola

Violento nubifragio e grandine sul Veneziano : Riviera e Miranese restano al buio - alberi sradicati e disagi al trafFico : Domenica 8 luglio una forte tempesta si è abbattuta, introno alle 21, sul Veneziano, in particolare Dolo, Mira e Salzano, a pochi chilometri da Marghera e Venezia. Diversi comuni sono rimasti senza elettricità, mentre gli alberi sono caduti sulle strade, con conseguenti disagi al traffico. Tre anni fa, nello stesso periodo, un tornado aveva interessato le stesse zone della Riviera, provocando un morto, decine di feriti e circa cento ...

Napoli - lavori alla Riviera di Chiaia : scatta il nuovo dispositivo trafFico : Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di rifacimento della pavimentazione in via Riviera di Chiaia è stato istituito, da martedì 2 luglio a lunedì 1° ottobre, un particolare e temporaneo ...

Matteo Salvini minaccia di togliere la scorta a Roberto Saviano - interviene Fico : “Chi denuncia le mafie deve essere protetto dallo Stato” : "L’Italia è il Paese che ha nel suo ventre tre fra le più grandi organizzazioni criminali internazionali: mafia, camorra, ‘ndrangheta. Tutti i cittadini, gli imprenditori e gli intellettuali che hanno avuto il coraggio di denunciare e opporsi alla criminalità organizzata devono essere protetti dallo Stato", scrive il presidente della Camera, Roberto Fico. Seppur senza mai nominare Salvini e Saviano, il riferimento alla polemica di oggi è ...