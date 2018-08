Fico contro Salvini | M5s distante e alternativo a Lega Governo | prese

Camera - Dall’Osso (M5s) alle opposizioni : “Andatevene affan…”. E Baldelli (FI) perde la testa e urla contro Fico : “Per tanto tempo non ci avete cagato di striscio… E ora che c’è un po’ di attenzione avete da criticare? Ma andatevene affanculo…”. In Aula, a Montecitorio, è in corso l’esame del dl sul riordino dei ministeri. Ad accendere il dibattito è lo sfogo del deputato grillino Matteo Dall’Osso, affetto da sclerosi multipla, che sbotta così quando la discussione verte sull’introduzione del dicastero per la ...

Rai - Pd chiede incontro Fico e Casellati : 18.16 "Vi chiediamo di volerci concedere un incontro congiunto prima della prossima seduta del Cda Rai, in modo da potervi illustrare compiutamente i nostri fondati motivi di seria preoccupazione". Così in una lettera che i Capigruppo del Pd alla Camera e al Senato Graziano Delrio ed Andrea Marcucci hanno mandato ai presidenti Fico e Casellati sulla vicenda della presidenza della Rai. "Nel rispetto del vostro ruolo e dei doveri che ne ...

Daisy Osakue - Fico : “Anche il singolo episodio va condannato - lottiamo contro tutte le forme di intolleranza” : Il Presidente della Camera Roberto Fico a margine della tavola rotonda sul referendum per l’acqua pubblica, parla dell’aggressione di Daisy Osakue: “È un caso che è in mano alla magistratura. Decide il giudice e sta valutando l’aggravante. Se è motivato da razzismo monitoriamo tutto con molta attenzione, ma anche il singolo episodio va condannato. lottiamo qualsiasi forma d’intolleranza, che può esistere in minima ...

Messico : ballerine ai semafori contro lo stress del trafFico [VIDEO] : La stravagante ed originale iniziativa per combattere lo stress automobilistico si è svolta ai semafori di Città del Messico Una compagnia teatrale messicana ha organizzato una singolare iniziativa per combattere il forte stress degli automobilisti che affrontano le strade ricche di ingorghi di Città del Messico. Il progetto prevede alcuni spettacoli delle ballerine della compagnia Ardentia improvvisati ai semafori della megalopoli ...

Milano. Consultazione software di gestione controllo del trafFico : Interessante avviso pubblico. Il Comune di Milano ha indetto una Consultazione preliminare di mercato. L’intento è raccogliere la documentazione tecnica

Camping river - Di Maio difende lo sgombero : “Legittimo e paciFico - non c’è nessuno scontro” : Luigi Di Maio difende lo sgombero in atto al Camping river, il campo nomadi in via tenuta Piccirilli a Roma, avviato nonostante la sospensiva fino a venerdì della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Di fronte alle denunce delle associazioni, Di Maio ha replicato: “Abbiamo sentito la polizia locale che smentisce qualsiasi tipo di scontro, è uno sgombero pacifico. E sì, lo ritengo legittimo questo sgombero”, ha tagliato corto il ...

BERLUSCONI - FRASE CHOC CONTRO RAFFAELLA Fico E MARIO BALOTELLI/ Video - Gad Lerner : “Cafone? Molto peggio” : Silvio BERLUSCONI Video shock diffuso dal sito "Giustiziami", la FRASE fortemente razzista CONTRO MARIO BALOTELLI e RAFFAELLA FICO: “Una che va con un negro mi fa schifo!”.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 15:16:00 GMT)

Blitz contro narcotrafFico tra Sicilia e Calabria : diversi arresti : Roma, 21 lug., askanews, - La Polizia di Stato di Vibo Valentia, sta eseguendo un´ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diverse persone, ritenute responsabili di appartenere ad un´...

Regeni - Fico : “Non mi arrenderò mai nella ricerca della verità. Domani incontro presidente del Parlamento egiziano” : “Giulio Regeni? Per me è una questione fondamentale. Domani incontrerò il presidente del Parlamento egiziano. La verità su quanto è successo non vale solo per la dignità della famiglia ma di tutti noi, delle istituzioni. Noi siamo vicini al cento per cento a famiglia Regeni“. Sono le parole pronunciate dal presidente della Camera, Roberto Fico, sull’assassinio di Giulio Regeni. E aggiunge: “Sono contento che anche il ...

Scontro Di Maio-Boeri - Fico : “Complotto in decreto dignità? Se lo dice Luigi ci credo” : “Un passo indietro di Boeri? Boeri è il presidente dell’Inps, parlerà con Conte di questo, non con me. Se c’è stato un complotto? Questo dovete chiederlo a Luigi. Però se Luigi ha detto così io ci credo”. Così il Presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della visita nel carcere di Poggioreale, a Napoli, sul caso delle cifre, contenute nella relazione tecnica del decreto voluto da Luigi Di Maio, secondo le quali ...

"Supereremo tutte le difFicoltà" : l'incontro tra Putin e Macron - : Vladimir Putin ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron al Cremlino, arrivato a Mosca per assistere alla finale della Coppa del Mondo. Il capo di Stato russo ha osservato che Russia e ...