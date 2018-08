FEDERICA PELLEGRINI Diretta finale 100 m stile libero | la Divina è quinta | oro alla

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella bis d’ORO - Zofkova che sorpresa! In finale Scozzoli e FEDERICA Pellegrini : Quinta giornata di gare che va in archivio al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, sede delle gare del Nuoto in piscina di questi Europei 2018. Le emozioni non sono certo mancate ed andiamo a raccontare quanto avvenuto in vasca. 1500 stile libero donne (finale) Una vittoria da campionessa, una vittoria da Simona Quadarella. La romana concede il bis e dopo l’oro degli 800 stile libero, si prende anche i 1500 sl in modo ...

Nuoto – Europei 2018 : FEDERICA PELLEGRINI per un soffio nella finale dei 100 sl - la Divina ‘aiutata’ da un’avversaria : Federica Pellegrini approda nella finale dei 100 metri stile libero agli Europei di Glasgow 2018 per un soffio: ecco cosa è successo Federica Pellegrini approda alla finale dei 100 metri stile libero agli Europei di Glasgow 2018 con l’ultimo tempo. La Divina che aveva concluso la sua semifinale con il quarto tempo, si è qualificata per la gara di domani solo con l’ottavo crono. Nell’altra semifinale un errore di ...

Nuoto - Europei 2018 : FEDERICA PELLEGRINI in finale nei 100 stile. Clamorosa eliminazione della danese Blume : Federica Pellegrini è in finale nei 100 stile libero degli Europei di Nuoto. La veneta centra l’obiettivo che si era prefissata ad inizio manifestazione, conquistando l’accesso alla gara che vale le medaglie con l’ottavo ed ultimo tempo disponibile, fissando il cronometro sul 54”28. Nella sua semifinale Pellegrini ha chiuso al quarto posto, dopo un passaggio troppo lento nei primi cinquanta (26”44) e dopo una ...

Compleanno FEDERICA PELLEGRINI – A Glasgow una sorpresa commovente per la Divina [VIDEO] : Momenti unici e speciali per Federica Pellegrini agli Europei di nuoto 2018 di Glasgow: il fratello Ale a sorpresa da Kikka per i suoi 30 anni Compleanno speciale, per Federica Pellegrini. La Divina ha festeggiato i suoi 30 anni, il 5 agosto, a Glasgow, dove si trova con la Nazionale italiana di nuoto per gli Europei 2018. Tante le sorprese per la campionessa italiana, ma una in particolar modo ha fatto emozionare Federica. Nella giornata ...

Nuoto - Europei 2018 : FEDERICA PELLEGRINI accede alle semifinali dei 100 sl. Pernille Blume impressionante : Federica Pellegrini inizia la sua avventura continentale nella vasca di Glasgow (Gran Bretagna) nelle gare individuali. La campionessa di Spinea ha concluso la propria batteria dei 100 stile libero con il crono di 54″51 alle spalle di una scatenata Pernille Blume (52″97), devastante in acqua, e dell’olandese Femke Heemskerk (53″96). Un passaggio ai 50 metri di 26″60 per l’azzurra che ha provato a farsi largo ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : De Luca si gioca la medaglia nella 50 km! Avanza FEDERICA Pellegrini! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (martedì 7 agosto), evento multisportivo che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci aspetta una giornata letteralmente campale tra Glasgow e Berlino, uno di quei giorni che davvero può segnare l’intera competizione e che l’Italia aveva segnato col cerchio rosso già da diverso tempi: gli azzurri puntano a una ...

I favolosi 30 anni di FEDERICA Pellegrini : Federica Pellegrini compie 30 anni e festeggia su Instagram con uno scatto che la ritrae nuda in una vasca da bagno piena di palloncini colorati. Sorridente e bellissima, la campionessa di nuoto ha voluto celebrare anche sui social questo traguardo importante. Attualmente la nuotatrice di Mirano si trova a Glasgow, in Scozia, in occasione dei Campionati Europei 2019 dove ha gareggiato in staffetta mista 4X200 stile libero con Filippo Megli, ...

Nuoto - Europei 2018. FEDERICA PELLEGRINI : “Sono serena - festeggio i 30 anni. Per i 200? Un minimo mi dovrò preparare…” : Federica Pellegrini oggi ha festeggiato 30 anni senza scendere in vasca: la Divina è sì presente agli Europei ma non erano previste sue gare nella giornata odierna e dunque si è potuto rilassare al meglio in un momento importante per la sua vita privata. Oggi erano in realtà in calendario i 200 metri stile libero, la sua gara, quella in cui è ancora Campionessa del Mondo e quella in cui ha ottenuto i suoi più grandi risultati. La veneta ha ...

