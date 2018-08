Fantacalcio | Parma | Stulac nome a sorpresa Ha gol e qualità nei piedi

gazzetta

: AMATO #CICIRETTI, #Parma: scheda fantacalcio |#SerieA Un prospetto ancora tutto da scoprire - VotiFanta_ : AMATO #CICIRETTI, #Parma: scheda fantacalcio |#SerieA Un prospetto ancora tutto da scoprire - MagicGazzetta : #Fantacalcio #Magic #Stulac, piedino caldissimo. Il #Parma ha il suo specialista - FabryRicchiuti : #Biabiany al Parma può valere una percentuale dei ns crediti? @SOSFanta #Fantacalcio -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) C'è una categoria in cui ilè quasi da Champions. Non prendeteci per matti, ma in Serie A pochi possono vantare in rosa almeno tre specialisti sui calci piazzati del valore degli emiliani. ...