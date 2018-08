Facebook starebbe cercando di ottenere dati finanziari degli utenti dalle banche | secondo

laragnatelanews

: Facebook, test interni per la funzionalità d'incontri e primi screenshot: Ciò che venne rivelato a maggio durante l… - WorldPc_ : Facebook, test interni per la funzionalità d'incontri e primi screenshot: Ciò che venne rivelato a maggio durante l… - ivan_xp : I dati bancari a Facebook? “Non è vero, vogliamo solo favorire i clienti” - sergiofabi : DA STAR WARS A LILLI E IL VAGABONDO: ECCO L’ANTI-NETFLIX DI DISNEY Per quanto riguarda i film originali, Disney st… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) In questi ultimi mesista probabilmente vivendo uno dei periodi più complicati della sua storia. E’ innegabile come la crescita della multinazionale guidata da Mark Zuckerberg prosegua con fatturato e profitti in costante crescita ad ogni trimestre, ma è anche vero che gli intoppi non mancano. L’ultima trimestrale, ad esempio, ha registrato un rallentamento della crescitasul social network con previsioni tutt’altro che incoraggianti per i prossimi mesi ed è proprio questa notizia che pochi giorni fa è costata la perdita di circa 120 miliardi di dollari di capitalizzazione. Allo stesso tempo continua a gravare sulle spalle dila questione della privacy, dopo il caso Cambridge Analytica colpevole di aver usato idi 87 milioni diper influenzare il voto delle elezioni statunitensi, a favore di Donald Trump. Ebbene ...