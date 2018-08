wired

: #Facebook chiede alle banche di condividere i #dati dei clienti. Questo pone interrogativi preoccupanti sulla… - SkyTG24 : #Facebook chiede alle banche di condividere i #dati dei clienti. Questo pone interrogativi preoccupanti sulla… - forza_italia : SERVE UN'INDAGINE CONOSCITIVA SUL CAPORALATO 'Sulle problematiche inerenti al caporalato Forza Italia chiede un'i… - Lauraenientepiu : Facebook chiede alle banche i dati dei clienti -

(Di mercoledì 8 agosto 2018)ha chiestoprincipalistatunitensi di condividere informazioni finanziarie dettagliate sui loro, comprese le transazioni con carta di credito e i saldi dei conti correnti al fine di offrire nuovi servizi agli utenti., riporta il Wall Street Journal, ha intavolato colloqui con JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup Inc., Us Bancorp per ospitare suMessenger funzionalità che mostrerebbero, ad esempio, agli utenti il saldo del conto corrente o per ricevere in modo rapido informazioni su tentate truffe. Menlo Park ha già annunciato che non intende sfruttare le informazioni per profilare gli utenti né per inviare pubblicità mirate. Secondo le informazioni raccolte però lo scandalo Cambridge Analytica pesa ancora sulla credibilità die dei suoi derivati, tant’è che leavrebbero mostrato una certa riluttanza nel prestare la loro ...