Nina Moric molla tutto e corre in Puglia da Fabrizio Corona per riabbracciare il figlio Carlos : Fabrizio Corona è in Salento a trascorrere le vacanze assieme al figlio Carlos. Per lui martedì era una giornata come tante altre quando, a sorpresa è arrivata Nina Moric, la sua ex compagna, nonché madre del suo unico figlio. L’arrivo della showgirl è stato filmato da Corona, che l’ha condiviso sulle sue Instagram Stories: Nina arriva alla villa e, pazza di gioia, molla la valigia e corre urlando verso la piscina, dove c’è ...

Nina Moric euforica corre da Carlos - Fabrizio Corona filma la scena tra madre e figlio [VIDEO] : Fabrizio Corona filma Nina Moric nel suo rientro a casa, la modella croata invoca il nome del figlio Carlos e corre ad abbracciarlo Fabrizio Corona e Nina Moric stanno trascorrendo le vacanze insieme in Puglia. La modella e l’ex dei paparazzi vogliono cercare di ricostruire il loro rapporto per il bene del figlio Carlos, di cui la croata ha parlato molto spesso. Nel periodo di detenzione dell’ex marito, Nina Moric ha ...

Fabrizio Corona - la foto ‘bomba’. Pubblica lo scatto e la rete va in tilt : colpa di ‘lei’ : “La storia siamo noi”, la canzone di Francesco De Gregori diventa lo slogan con cui Fabrizio Corona si presenta nelle story di Instagram accanto all’ex moglie e madre di suo figlio, Nina Moric. La modella croata infatti lo ha raggiunto nella villa in affitto in Salento per trascorrere qualche giorno insieme a Carlos. I social dell’ex re dei paparazzi la immortalano mentre entra di corsa nella casa impaziente di abbracciare il ...

Zoe Cristofoli - chi è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona / Lei e Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip 3? : Zoe Cristofoli è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona? Ecco chi è la tatuatissima modella, tra i papabili nomi del Grande Fratello Vip 3 insieme a Silvia Provvedi.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 08:33:00 GMT)

Fabrizio Corona e Nina Moric in vacanza insieme in Puglia : L'ex agente fotografico Fabrizio Corona e la sua ex moglie, la modella e showgirl croata Nina Moric, dopo le incomprensioni a mezzo stampa degli ultimi mesi, si sono riavvicinati decisamente, ovviamente, per il bene del loro figlio Carlos Maria che oggi ha 15 anni.In questi giorni, Fabrizio Corona sta trascorrendo una vacanza in compagnia del figlio in Puglia. Nina Moric ha raggiunto l'ex marito e Carlos e il suo soggiorno nella villa è stato ...

Fabrizio Corona ha una nuova fidanzata? (foto) : Ormai messo il punto alla storia con Silvia Provvedi, Fabrizio Corona pare rialzare la testa con una nuova fiamma. Secondo quanto riportato da Diva e Donna, l'ex Re dei paparazzi è stato in terra pugliese sia per lavoro che per svago, trascorrendo le vacanze estive con suo figlio Carlos che, ricordiamo, è il figlio avuto dalla relazione con Nina Moric.Alcune indiscrezioni riportano di un colpo di fulmine tra Corona ed una nuova fiamma, Zoe ...

Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli - la sua nuova SEXY e TATUATA fidanzata : Fabrizio Corona, ex agente dei paparazzi sempre in lotta con la legge ha una nuova fidanzata, almeno secondo alcuni insistenti rumors: Zoe Cristofoli, ovviamente super SEXY e ricoperta da un imprecisato numero di tatuaggi – LA TIGRE DI VERONA – Zoe Cristofoli ha 22 anni e 237 mila follower sui social, dove è conosciuta come “la tigre di Verona”. Un soprannome che è tutto un programma. Curve mozzafiato e grinta da vendere, potrebbe essere la ...

Fabrizio Corona : chiede di aver tatuato suo figlio e solo dopo si accorge che non era Carlos (VIDEO) : Fabrizio Corona ha confidato di aver commesso una gaffe nel 2002. Tra i tantissimi tatuaggi che spiccano sul suo corpo, ce ne sono anche alcuni dedicati ai suoi affetti più cari. In molti hanno notato il volto di un bambino impresso sul petto L’estate 2018 segna la riconciliazione tra Fabrizio Corona e Nina Moric. La coppia sembra aver ritrovato la serenità. La priorità dell’imprenditore e della modella è la felicità di Carlos e ...

ZOE CRISTOFOLI - CHI È LA NUOVA FIDANZATA DI Fabrizio CORONA/ "L'ex Silvia Provvedi è furiosa!" : Zoe CRISTOFOLI è la NUOVA FIDANZATA di FABRIZIO CORONA? Ecco chi è la tatuatissima modella. Silvia Provvedi è solo un ricordo per l'ex re dei paparazzi?(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:22:00 GMT)

Zoe Cristofoli - chi è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona/ "La tigre di Verona" : ecco come l'ha conquistato : Zoe Cristofoli è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona? ecco chi è la tatuatissima modella. Silvia Provvedi è solo un ricordo per l'ex re dei paparazzi?(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 19:00:00 GMT)

Nina Moric riabbraccia Carlos in vacanza con Fabrizio Corona. Ecco il VIDEO : Fabrizio Corona spazza via la rottura con Silvia Provvedi mostrando l’arrivo di Nina Moric nella sua casa in Puglia Fabrizio Corona monopolizza l’attenzione del gossip, spazza via la rottura con Silvia Provvedi mostrando l’arrivo di Nina Moric nella sua casa in Puglia l’abbraccio di lei con Carlos e il ritorno abbracciati cantando “La storia siamo noi” di Francesco De Gregori. E ritornano alla mente le parole di Favoloso: “Dai ricatti ...

Fabrizio Corona in vacanza con Nina Moric : ‘La storia siamo noi’ : “La storia siamo noi”, la canzone di Francesco De Gregori diventa lo slogan con cui Fabrizio Corona si presenta nelle story di Instagram accanto a Nina Moric. La modella croata infatti lo ha raggiunto nella villa in affitto in Salento per trascorrere qualche giorno insieme all’amato figlio Carlos. I social dell’ex re dei paparazzi la immortalano mentre entra di corsa nella casa impaziente di abbracciare il ragazzo, ...

Ecco Zoe Cristofoli - la nuova fidanzata di Fabrizio Corona : «E' la "Tigre di Verona" - si sono conosciuti per lavoro» : E? la ventiduenne Zoe Cristofoli la nuova fiamma di Fabrizio Corona. Appena finita la love story con Silvia Provvedi, l?ex re dei paparazzi si sarebbe fidanzato con la ragazza, 237 mila...

Nina Moric ricattata da Fabrizio Corona? Luigi Favoloso dà la sua versione dei fatti : “minacce e avances contro di lei” : Nina Moric ricatta da Fabrizio Corona? La denuncia di Luigi Favoloso scatena la polemica, ecco cosa è successo sui social Il rapporto tra Nina Moric, Luigi Maria Favoloso e Fabrizio Corona è davvero molto complicato. Dopo ciò che è successo tra la modella croata e l’imprenditore napoletano al Grande Fratello, le cose non sono andate più bene tra i due, fino alla rottura definitiva. La versione di Favoloso sulla fine dell’amore ...