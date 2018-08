Fabio Scozzoli ha vinto l’argento agli Europei nei 50 metri rana

Nuoto - Europei 2018 : Fabio Scozzoli intramontabile! Argento nei 50 rana dietro il fulmine Peaty : Fabio Scozzoli non tradisce e si prende una medaglia d’Argento fantastica agli Europei di Nuoto a Glasgow. Il romagnolo è secondo nei 50 rana dietro ad un Adam Peaty semplicemente imprendibile. Questo è soprattutto un risultato che certifica definitivamente il ritorno a grandi livelli, anche in vasca lunga, del nativo di Lugo. A vincere è stato come da pronostico il britannico Peaty, che ha fermato il cronometro sul 26”09, nuovo ...

Nuoto - Europei 2018 : Fabio Scozzoli brillante nelle batterie dei 50 rana. Adam Peaty detta legge : Fabio Scozzoli risponde presente nelle batterie dei 50 rana uomini di questa giornata di gare agli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna). Il romagnolo ottiene il secondo tempo delle heat mattutine, toccando la piastra in 27″04 ed esibendo, come al solito, ottimi fondamentali in partenza ed in subacquea. Per l’azzurro dunque buone indicazioni in vista delle semifinali, per puntare poi ad una possibile medaglia su questa ...

Nuoto - Europei 2018 : Fabio Scozzoli e Alessandro Miressi nella finale della 4×100 mista mista. Aprirà Margherita Panziera : Svelato il quartetto che prenderà parte alla finale della 4×100 mista mista della quarta giornata degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna). Dopo che al mattino a qualificare l’Italia all’atto conclusivo erano stati Matteo Restivo (dorso), Arianna Castiglioni (rana), Elena Di Liddo (farfalla) e Luca Dotto (stile libero), i tecnici hanno deciso di apportare alcune modifiche per cercare di centrare il podio. Ebbene, ...

Nuoto - Europei 2018 : Adam Peaty stellare! Record del mondo pazzesco nei 100 rana. Fabio Scozzoli chiude quinto : Adam Peaty è semplicemente stellare! Il campione olimpico dei 100 rana incanta tutti nella finale continentale di questa distanza a Glasgow siglando il nuovo primato del mondo delle due vasche in 57″00. Un incedere pazzesco il suo, passando ai 50 metri in 26″65 e chiudendo 30″35. Niente da fare per gli avversari e non si può far altro che applaudire un campione che continua a scrivere pagine importanti di storia del Nuoto in ...

Nuoto - Europei 2018 : Fabio Scozzoli in semifinale senza incantare. Peaty spaventoso fin dal mattino : Fuochi d’artificio fin dal mattino nella piscina di Glasgow, nella giornata di apertura degli Europei 2018 di Nuoto. La sfida interna tra atleti di compagini molto forti, come Gran Bretagna e Russia, ha portato ad un livello stellare nel corso delle batterie. Neanche a dirlo il campionissimo Adam Peaty ha ottenuto il miglior tempo di 57″89 (nuovo record dei campionati). Con la sua rana di frequenza e grande forza, il britannico è ...

Nuoto - Europei 2018 - Fabio Scozzoli : “Punto alla medaglia nei 50 rana e nei 100…” : Il Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) sarà da domani teatro di sfide in piscina roventi. La Nazionale guidata dal direttore tecnico Cesare Butini vanta una grande tradizione nella rassegna continentale ed il terzo posto nel medagliere dell’edizione 2016 a Londra (5 ori, 7 argenti e 5 bronzi nelle gare in piscina) parla chiaro. Le aspettative non mancano per Fabio Scozzoli, sul blocchetto dei 100 rana nel day-1. Il ...

Nuoto - Europei 2018 : parte l’assalto al podio di Fabio Scozzoli nei 100 rana : L’operazione è di quelle complicate: tornare sul podio europeo sei anni dopo l’ultima medaglia. Fabio Scozzoli ha ottime possibilità di riuscirci nei 50 rana che sono la gara nella quale si è preso le maggiori soddisfazioni nell’ultimo periodo ma ci proverà anche nei 100 dove gli avversari sono più forti e dove, in teoria, potrebbe fare un po’ più fatica a scaricare tutti i cavalli del suo motore che gli permettono di andare più forte di tutti ...

Nuoto - Europei 2018 : Fabio Scozzoli - il tempo si è fermato. La seconda giovinezza del romagnolo a caccia di una medaglia : Sono trascorsi otto anni da quando Fabio Scozzoli, giovane ma non più giovanissimo, impose la sua legge agli Europei di Budapest conquistando due medaglie di cui una d’oro, facendosi conoscere a livello internazionale e ponendo le basi per il doppio argento iridato di Shanghai nella stagione successiva, che resta la migliore della carriera finora per lui. Già, finora… perchè oggi il ranista romagnolo, esperto ma non ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Adam Peaty è sempre super nei 100 rana! Fabio Scozzoli chiude terzo sotto il minuto : Spettacolo nella piscina del Foro Italico a Roma. Nella prima giornata del Trofeo Settecolli 2018 di Nuoto, i 100 rana uomini non tradiscono le attese. Il britannico Adam Peaty, l’interprete di questo stile migliore di ogni tempo, ha fatto sua anche questa gara siglando un 58″61 di grande qualità (nuovo record del meeting). Un passaggio ai 50 metri da 27″06 ed una chiusura di eccellente livello portano ad un tempo considerevole ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Fabio Scozzoli ed Arianna Castiglioni - doppietta d’ORO nei 50 rana a Tarragona : Il Campclar Aquatic Center Tarragona (Spagna) continua a portare fortuna ai colori italiani del Nuoto. I 50 rana sono territorio di conquista del Bel Paese, nella gare maschili e e femminili di questi Giochi del Mediterraneo 2018. Tra gli uomini, manco a dirlo, Fabio Scozzoli concede il bis e, dopo la vittoria dei 100 metri di ieri, si conferma nell’atto conclusivo odierno con il crono di 27″25. Una partenza bruciante ed una gestione ...