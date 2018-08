Fabio Fognini ha messo il turbo | la famiglia è la formula magica

Tennis - ATP Masters 1000 Toronto 2018 : i risultati del primo turno. Fabio Fognini incontrerà Denis Shapovalov : Completato nella notte italiana il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Toronto, in Canada: tabellone a 56, bye all’esordio per le migliori otto teste di serie, sono stati 24 gli incontri che hanno reso noti gli accoppiamenti dei sedicesimi. Fabio Fognini, numero 14, ha eliminato lo statunitense Steve Johnson con un duplice 6-4 ed ora affronterà il padrone di casa, il NextGen canadese Denis Shapovalov, che ha superato il francese ...

Tennis - ATP Masters 1000 Toronto 2018 : Fabio Fognini avanza! Battuto Steve Johnson : Fabio Fognini non tradisce le attese e supera il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Toronto: sul cemento canadese il numero 14 del seeding sconfigge lo statunitense Steve Johnson con un duplice 6-4 in ottanta minuti di gioco. Al secondo turno per l’italiano ci sarà il vincente della sfida tra il transalpino Jeremy Chardy ed il canadese Denis Shapovalov. Il primo set si apre con break e controbreak, poi si cambia registro, ed il ...

Atp Toronto – Buona la prima per Fognini : Fabio ok all’esordio contro Johnson : Continua la scia positiva di Fognini: esordio positivo per il ligure al torneo Atp di Toronto dopo il successo in Messico Dopo l’eliminazione di Cecchinato al primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Toronto (cemento, montepremi 5.315.025 dollari), l’Italia ritrova il sorriso con Fabio Fognini: il tennista ligure ha trionfato all’esordio del torneo canadese. Buona la prima per Fognini, reduce dalla vittoria in Messico: ...

Tennis - Ranking ATP (6 agosto) : Rafael Nadal resta al comando - Fabio Fognini sale in 14ma posizione : Un solo cambiamento nella top 10 del Ranking ATP aggiornato a lunedì 6 agosto. Infatti Grigor Dimitrov supera Kevin Anderson e si porta in quinta posizione. Tutto invariato invece al vertice, con Rafael Nadal che resta al comando con 9,310 punti, oltre 2000 di vantaggio su Roger Federer. Terzo sempre Alexander Zverev, seguito da Juan Martin Del Potro. Ranking ATP (TOP TEN): 1 ESP Rafael Nadal 9310 2 SUI Roger Federer 7080 3 GER Alexander ...

Fabio Fognini ha vinto in Messico : battuto Del Potro/ Tennis - Atp Los Cabos : terzo titolo stagionale : Fabio Fognini ha vinto in Messico: battuto Del Potro nella finale Atp di Los Cabos. Ultime notizie: terzo titolo stagionale per il Tennista azzurro, domani numero 14 del mondo.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 18:06:00 GMT)

Atp Los Cabos - trionfa Fabio Fognini : Roma, 5 ago., askanews, - Terzo titolo, record, in questo 2018 per Fabio Fognini. Il ligure si è infatti aggiudicato all'alba italiana il trofeo dell''Abierto Mexicano de Tenis Mifel', torneo ATP 250 ...

ATP Los Cabos – Grande trionfo di Fognini in Messico : piegato Del Potro in finale - vittoria da sogno per Fabio : Fabio Fognini e la sua magnifica prestazione sul cemento messicano del torneo ATP di Los Cabos, il tennista batte in due set il temibile collega Juan Martin Del Potro e trionfa in finale Fabio Fognini ha battuto in due set Juan Martin Del Potro nella finale del torneo ATP di Los Cabos. Il tennista ligure ha trionfato senza macchia e senza paura nel match che l’ha messo di fronte al temibile rivale. L’argentino, numero 2 al ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini magico! Demolito Del Potro - terzo titolo stagionale per il ligure! : Meraviglioso Fabio Fognini! Il Tennista italiano prende letteralmente a pallate l’argentino Juan Martin Del Potro e vince il torneo ATP 250 di Los Cabos: sul cemento messicano il nostro rappresentante, numero due del seeding, domina la scena battendo il numero uno del tabellone e numero 4 ATP con il netto punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. SI tratta del medesimo score con il quale Fognini aveva vinto in ...

Fabio Fognini a Los Cabos conquista la sua terza finale in stagione : Fabio Fognini conquista la finale dell''Abierto Mexicano de Tenis Mifel' , torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 637.395 dollari, in corso sul cemento di Los Cabos, in Messico. Nella notte ...

Fabio Fognini svela il motivo del suo nuovo look : “treccine? Scommessa persa! Ma devo toglierle perchè…” : Fabio Fognini ha spiegato il motivo della sua nuova, particolare, scelta di look: le treccine sono frutto di una particolare Scommessa persa Impegnato nell’ATP di Los Cabocs, Fabio Fognini ha fatto parlare molto di sè durante la settimana, non soltanto per i risultati sportivi. A fare scalpore è stato il suo look! Fognini si è presentato in Messico con delle stravanti treccine, sorprendendo tutti i fan. Dopo la sfida dei quarti di ...

Tennis. Fabio Fognini - magica notte in Messico : è FINALE a Los Cabos : La FINALE tra Fognini e Del Potro si disputerà questa notte alle ore 5.00 italiane: noi di rivierasport.it vi proporremo il match LIVE nella nostra web cronaca con aggiornamenti in tempo reale.

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini è in finale! Sfiderà Juan Martin Del Potro per il titolo : L'apertura della seconda frazione è stata lottatissima, ma al quinto vantaggio è stato il numero 15 del mondo a spuntarla. Pochi patemi, poi, fino alla chiusura, alla quale Fabio si è presentato ...