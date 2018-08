F1 | la Force India evita il fallimento | papà Stroll rileva la scuderia con sede a

F1 - salva la Force India : acquisita dal consorzio di Lawrence Stroll - era in regime controllato : La Force India è salva. La squadra inglese era entrata in regime di amministrazione controllata alla vigilia del GP di Ungheria e si temeva sulla sua sopravvivenza in F1 visto che la stessa situazione era capitata a Manor e Cartham, poi sparite dalla categorie regina dell’automobilismo. Nella tarda serata di ieri, però, è arrivata finalmente una buona notizia: gli amministratori hanno accettato un’offerta di acquisto da parte di un ...

F1 - Pagelle GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton inesorabile - Ferrari inespressa - Gasly si supera - disastrose Force India e Williams : Il Gran Premio di Ungheria ci consegna un Lewis Hamilton quanto mai in forma dopo una doppietta Germania-Hungaroring che lo lancia verso il quinto titolo iridato della sua carriera. La Ferrari si mangia le mani per le qualifiche di ieri, mentre la Red Bull paga ancora i guai tecnici con Max Verstappen. Ottimo Pierre Gasly, male Force India e Williams. Di colpi di scena ce ne sono stati pochi, ma andiamo comunque a consegnare le Pagelle della ...

F1 - Perez e l’azione legale contro la Force India : “ho il cuore spezzato - ma non c’entrano i soldi” : Il pilota messicano ha scritto una lettera per spiegare i motivi che lo hanno spinto a presentare un’azione legale contro la Force India Una lettera a cuore aperto, per spiegare i motivi che hanno spinto Sergio Perez ad avviare un’azione legale nei confronti della Force India. Un modo per… salvare il team, a detta del messicano che, insieme alla Mercedes, aspetta un bel po’ di soldi da Vijay Mallya. Photo4 / ...

F1 - colpo di scena in casa Force India : l’Alta Corte di Londra ha posto il team in amministrazione controllata : I giudici dell’Alta Corte della capitale inglese hanno deciso di porre la Force India in amministrazione controllata, in attesa che la scuderia venga acquistata da un nuovo proprietario L’Alta Corte di Londra ha messo in amministrazione controllata la Force India, in seguito ad un’udienza svoltasi nella serata di ieri. Una soluzione tampone, quella dei giudici britannici, che permetterà alla scuderia di portare a termine ...

F1 – Si scatena il mercato piloti - la Renault saccheggia la Force India : Sainz invece ha già le valigie pronte : Il team francese ha praticamente definito l’ingaggio di Esteban Ocon, il francese arriverà al posto di Sainz che ha deciso di accettare la proposta della McLaren Sistemati, o quasi, i sedili dei top team in Formula 1, il mercato adesso si sposta sulle scuderie di medio-bassa classifica. In attesa che Ricciardo rinnovi il suo contratto con la Red Bull e la Ferrari scelga tra Leclerc e Raikkonen, la Renault piazza il proprio ...