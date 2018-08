Europei | Scozzoli argento nei 50 rana | Pellegrini quinta nei 100

Nuoto - Europei : Paltrinieri - Scozzoli e Cusinato d'argento. Bronzo per Restivo - la Pellegrini giù dal podio : GLASGOW, SCOZIA, - Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'argento negli 800 metri stile libero maschili degli Europei di Nuoto , in corso a Glasgow . L'azzurro, CooperNuoto e Fiamme Oro, ha ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Paltrinieri - Cusinato e Scozzoli d’ARGENTO. Bronzo assurdo di Restivo! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (MERCOLEDI’ 8 AGOSTO) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto. Oggi è il giorno di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 800 stile libero. La condizione non è ottimale ma Greg ci proverà conscio di avere poche chance per il virus che lo ha colpito e debilitato. Tuttavia, da campione quale è, darà tutto se ...

Nuoto - Europei 2018 : Fabio Scozzoli intramontabile! Argento nei 50 rana dietro il fulmine Peaty : Fabio Scozzoli non tradisce e si prende una medaglia d’Argento fantastica agli Europei di Nuoto a Glasgow. Il romagnolo è secondo nei 50 rana dietro ad un Adam Peaty semplicemente imprendibile. Questo è soprattutto un risultato che certifica definitivamente il ritorno a grandi livelli, anche in vasca lunga, del nativo di Lugo. A vincere è stato come da pronostico il britannico Peaty, che ha fermato il cronometro sul 26”09, nuovo ...

Europei Nuoto 2018 – Peaty imprendibile nei 50 rana - Scozzoli il primo dei terrestri : medaglia d’argento per l’azzurro : La finale dei 50 rana la domina il padrone di casa Adam Peaty, dietro di lui Fabio Scozzoli si prende la medaglia d’argento precedendo Stevens Secondo medaglia d’argento per l’Italia in questo pomeriggio di Nuoto ai Campionati Europei, dopo Gregorio Paltrinieri negli 800 sl anche Fabio Scozzoli sale sul secondo gradino del podio nei 50 rana. L’atleta azzurro è il primo dei terrestri, arrendendosi solo allo spaziale ...

Nuoto - Europei 2018 : Paltrinieri cerca l’impresa negli 800 sl - Scozzoli a caccia del podio - Cusinato vuol sognare : Penultima giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, per le gare del Nuoto in piscina degli Europei 2018. Il bilancio dell’Italia, al momento, è estremamente positivo: 3 ori, 2 argenti e 8 bronzi. Un bottino di medaglie che oggi potrebbe essere ulteriormente rimpinguato viste le finali in programma da cui ci aspettiamo grandi cose. Paltrinieri cerca L’IMPRESA – Inutile negarlo: servirà qualcosa di ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella bis d’ORO - Zofkova che sorpresa! In finale Scozzoli e Federica Pellegrini : Quinta giornata di gare che va in archivio al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, sede delle gare del Nuoto in piscina di questi Europei 2018. Le emozioni non sono certo mancate ed andiamo a raccontare quanto avvenuto in vasca. 1500 stile libero donne (finale) Una vittoria da campionessa, una vittoria da Simona Quadarella. La romana concede il bis e dopo l’oro degli 800 stile libero, si prende anche i 1500 sl in modo ...