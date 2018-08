Europei | pioggia di medaglie per l' Italia da nuoto e tuffi | Paltrinieri solo argento

Nuoto - Europei 2018 : pioggia di argenti sull’Italia nella penultima giornata! Paltrinieri inizia la serie : Una vera e propria pioggia di medaglie, soprattutto argenti, per l’Italia nella penultima giornata di gare nella piscina di Glasgow, sede degli Europei 2018. Andiamo dunque a raccontarvi quanto avvenuto nel day-6 della rassegna continentale 800 STILE LIBERO UOMINI (FINALE) L’argento della volontà e del coraggio. Gregorio Paltrinieri non si smentisce ed anche se è costretto ad abdicare per via di un Mykhaylo Romanchuk ...

Nuoto - Europei 2018 : pioggia di medaglie per l’Italia - bronzo con record italiano per la Zofkova nei 100 dorso! : Carlotta Zofkova si porta a casa un bronzo nei 100 dorso, prestazione fantastica dell’azzurra agli Europei di Glasgow 2018 Una giornata ricca di medaglie per l’Italia agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018. Dal Nuoto sincronizzato, ai tuffi, fino all mountain bike: tante sono state le gioie per gli azzurri. Dal Nuoto poi arrivano nel secondo pomeriggio grandi soddisfazioni. Dopo l’oro di Simona Quadarella nei 1500 metri ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : pioggia di ori per l’Italia nel double trap! : Gli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, sono proseguiti oggi con le gare di double trap. La specialità, esclusa dal programma olimpico a partire da Tokyo 2020, ha ormai sempre meno spazio nei grandi appuntamenti internazionali. Cinque i titoli assegnati, con l’Italia che ha raccolto 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Partiamo dai successi azzurri: nella prova femminile senior oro per Claudia De Luca con 131/150, nuovo record del ...