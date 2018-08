Europei | Paltrinieri argento negli 800 stile

Europei di nuoto : Paltrinieri argento negli 800 sl - oro a Romanchuk : Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'argento negli 800 metri stile libero ai campionati Europei di nuoto in corso a Glasgow. Il 23enne carpigiano chiude in 7'45'12 alle spalle dell'ucraino ...

Europei Nuoto - Paltrinieri argento negli 800 stile libero. Pellegrini quinta nei 100 sl : Il ventitreenne di Carpi, dopo il bronzo nei 1500, ha chiuso al secondo posto dietro all'ucraino Romanchuk dopo una gara difficile e condizionata dalla sue condizioni fisiche. "Sono contento, più di così non potevo fare", ha dichiarato l'azzurro al termine della finale. Quinto posto per la Pellegrini nei 100 stile libero femminili. Medaglia d'argento anche per la tuffatrice Noemi Batki.Continua a leggere

Nuoto - Europei 2018. Gregorio Paltrinieri : “Romanchuk era più forte - perdere mi scoccia. Per le Olimpiadi c’è tempo” : Gregorio Paltrinieri non è riuscito ad andare oltre la medaglia d’argento sugli 800 metri stile libero agli Europei 2018. Il carpigiano, non in perfette condizioni fisiche durante questa rassegna continentale, voleva riscattarsi della delusione maturata sui 1500 dove si è dovuto consolare col bronzo ma oggi il Campione Olimpico è stato battuto da un coriaceo Romanchuk che è parso più forte. L’allievo di Stefano Morini si mette al ...

Nuoto - Europei 2018 : Romanchuk si prende anche gli 800 sl. Paltrinieri lotta ed è argento! : Gregorio Paltrinieri raccoglie il massimo risultato possibile negli 800 sl agli Europei di Nuoto a Glasgow, secondo alle spalle dell’inarrivabile ucraino Mykhaylo Romanchuk, già oro nei 400 sl ed argento nei 1500 sl. Debilitato e molto distante dalla miglior condizione dopo la gastroenterite accusata nello scorso fine settimana, il carpigiano ha tentato con orgoglio di insidiare sino in fondo l’avversario, apparso oggettivamente ...

