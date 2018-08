: ???? #UltimOra #Europei nuoto ?? Medaglia d'oro per Simona #Quadarella nei 1500m ???? Secondo successo dopo la vittoria… - SkySport : ???? #UltimOra #Europei nuoto ?? Medaglia d'oro per Simona #Quadarella nei 1500m ???? Secondo successo dopo la vittoria… - repubblica : ?? Europei di #nuoto, impresa di Simona #Quadarella: è oro nei 1500 stile libero - emergenzavvf : #Nuoto #Glasgow2018: dopo l’oro negli 800, arriva il bis nei 1500 stile libero! È il trionfo agli europei della nos… -

Gregoriodeve accontentarsi della medaglia d'negli 800stile libero ai Campionatididi Glasgow, in Scozia. Il campione mondiale e olimpico in carica, debilitato da un virus, si è arreso all'ucraino Mykhaylo Romanchuk, vincitore in 7'42"96. Il tempo di 'Greg' è stato di 7'45"12. Sesto l'altro azzurro Domenico Acerenza in 7'51"64. Solo quinta Federica Pellegrini nei 100sl, non la sua specialità. La campionessa veneta ha nuotato in 54"04 nella gara vinta dalla svedese Sjoestroem.(Di mercoledì 8 agosto 2018)