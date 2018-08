Europei di nuoto | Paltrinieri argento negli 800 sl | oro a Romanchuk

Europei nuoto - 3 argenti tra vasca e tuffi. Bronzo nel fondo. Pellegrini 5^ nei 100 sl : Altra giornata di medaglie agli Europei di nuoto di Glasgow. La prima è il Bronzo conquistato da Rachele Bruni nella 5 km acque libere: l’azzurra è arrivata alle spalle dell’olandese Sharon Van Rouwendaal e della tedesca Leonie Antonia Beck. Poi a Edinburgo dalla piattaforma 10 metri dei tuffi è arrivato il primo argento: Noemi Batki con 315 punti ha chiuso dietro solamente di quattro lunghezze a Celine Maria Van Duijn, emulando così il ...

Nuoto - Europei 2018 : Andrea Vergani enorme! Record italiano pazzesco nei 50 stile libero. Domani in finale si sogna : Un Andrea Vergani enorme al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, nella penultima giornata degli Europei 2018 di Nuoto. L’azzurro, impegnato nella seconda semifinale dei 50 stile libero, realizza un primato italiano pauroso di 21″37 (Record italiano precedente di Marco Orsi di 21″64), valso il secondo tempo dei qualificati alle spalle del britannico Benjamin Proud (21″11), autore del Record dei ...

Europei di nuoto - Paltrinieri e Scozzoli conquistano l'argento : Non finiscono mai le soddisfazioni per il nuoto azzurro, medaglie d'argento per Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e Fabio Scozzoli nei 50 rana.Non poteva mancare tra i protagonisti Gregorio Paltrinieri, chee risponde all'appello capitalizzando al massimo il risultato, considerando il suo attuale periodo di forma. Privo di una condizione ottimale,a causa del virus che lo ha colpito durante gli Europei, il nuotatore emiliano è ...

Europei nuoto 2018 – Vergani vola in finale nei 50 sl - eliminato Dotto. Panziera show nei 200 dorso : Nuovo record italiano per Vergani nei 50 sl, l’azzurro centra la finale con il secondo miglior tempo. Panziera bene nei 200 dorso Andrea Vergani centra la finale nei 50 stile libero ai campionati Europei di Nuoto in corso a Glasgow. L’azzurro realizza il secondo tempo complessivo in 21″37 che è anche il Nuoto primato italiano. Miglior crono per il britannico Benjamin Proud con 21″11. eliminato invece Luca Dotto, ...

Nuoto - Europei 2018 : Fabio Scozzoli intramontabile! Argento nei 50 rana dietro il fulmine Peaty : Fabio Scozzoli non tradisce e si prende una medaglia d’Argento fantastica agli Europei di Nuoto a Glasgow. Il romagnolo è secondo nei 50 rana dietro ad un Adam Peaty semplicemente imprendibile. Questo è soprattutto un risultato che certifica definitivamente il ritorno a grandi livelli, anche in vasca lunga, del nativo di Lugo. A vincere è stato come da pronostico il britannico Peaty, che ha fermato il cronometro sul 26”09, nuovo ...

Europei nuoto 2018 – Peaty imprendibile nei 50 rana - Scozzoli il primo dei terrestri : medaglia d’argento per l’azzurro : La finale dei 50 rana la domina il padrone di casa Adam Peaty, dietro di lui Fabio Scozzoli si prende la medaglia d’argento precedendo Stevens Secondo medaglia d’argento per l’Italia in questo pomeriggio di Nuoto ai Campionati Europei, dopo Gregorio Paltrinieri negli 800 sl anche Fabio Scozzoli sale sul secondo gradino del podio nei 50 rana. L’atleta azzurro è il primo dei terrestri, arrendendosi solo allo spaziale ...

Nuoto – Europei 2018 : Federica Pellegrini nella top five dei 100 sl - l’oro alla svedese Sjoestroem : Federica Pellegrini non va a medaglia nella finale dei 100 stile libero agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018 Federica Pellegrini, dopo essersi qualificata per la finale dei 100 stile libero agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018 con l’ultimo tempo utile, ha concluso la finale con il tempo di 54”04 ed in quinta posizione, piazzandosi dietro la giovanissima Anderson. L’oro della finale femminile va alla favorita svedese ...

Nuoto - Europei 2018. Gregorio Paltrinieri : “Romanchuk era più forte - perdere mi scoccia. Per le Olimpiadi c’è tempo” : Gregorio Paltrinieri non è riuscito ad andare oltre la medaglia d’argento sugli 800 metri stile libero agli Europei 2018. Il carpigiano, non in perfette condizioni fisiche durante questa rassegna continentale, voleva riscattarsi della delusione maturata sui 1500 dove si è dovuto consolare col bronzo ma oggi il Campione Olimpico è stato battuto da un coriaceo Romanchuk che è parso più forte. L’allievo di Stefano Morini si mette al ...

Nuoto - Europei 2018 : Romanchuk si prende anche gli 800 sl. Paltrinieri lotta ed è argento! : Gregorio Paltrinieri raccoglie il massimo risultato possibile negli 800 sl agli Europei di Nuoto a Glasgow, secondo alle spalle dell’inarrivabile ucraino Mykhaylo Romanchuk, già oro nei 400 sl ed argento nei 1500 sl. Debilitato e molto distante dalla miglior condizione dopo la gastroenterite accusata nello scorso fine settimana, il carpigiano ha tentato con orgoglio di insidiare sino in fondo l’avversario, apparso oggettivamente ...