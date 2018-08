European Championships 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Il borsino e le

Il velocista italiano Filippo Tortu è arrivato 5º nella finale dei 100 metri agli European Championships : Il velocista italiano Filippo Tortu è arrivato 5º nella finale dei 100 metri agli European Championships, in una gara corsa martedì sera a Berlino. Tortu, che ha 20 anni e poche settimane fa è diventato il terzo atleta bianco di The post Il velocista italiano Filippo Tortu è arrivato 5º nella finale dei 100 metri agli European Championships appeared first on Il Post.

European Championships 2018 - tutti gli italiani in gara oggi (8 agosto). Programma - orari e tv : oggi mercoledì 8 agosto andrà in scena una giornata davvero molto ricca agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e si affida soprattutto a Gregorio Paltrinieri che va a caccia di riscatto sugli 800 metri. Da non perdere il debutto del nuoto di fondo con le 5 km che potrebbero sorridere ...

European Championships 2018 - il programma di oggi (8 agosto). Gli orari e come vedere le gare in tv : oggi mercoledì 8 agosto è in programma la settima giornata di gare agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Consueto ping pong tra Glasgow e Berlino: in Scozia spazio al nuoto con una ricca giornata in vasca e l’inizio delle gare di fondo ma anche alle cronometro di ciclismo su strada e alle prime gare di golf, in Germania entra ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Tortu in finale nei 100 metri! ORO QUADARELLA! Argenti per Tocci e Braidot - bronzo Zofkova. Italia pazzesca! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (martedì 7 agosto), evento multisportivo che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci aspetta una giornata letteralmente campale tra Glasgow e Berlino, uno di quei giorni che davvero può segnare l’intera competizione e che l’Italia aveva segnato col cerchio rosso già da diverso tempi: gli azzurri puntano a una ...

Medagliere European Championships 2018 : Italia prima per podi totali! Testa a testa con la Russia : Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Di seguito il Medagliere complessivo di questa manifestazione. Medagliere Europei atletica – ...

European Championships 2018 : tutti gli italiani in gara domani (8 agosto). Orari e programma delle gare : Mercoledì 8 agosto davvero molto ricco per l’Italia agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Gli azzurri si giocano delle importanti carte da medaglia tra nuoto, tuffi e atletica leggera. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli italiani in gara e tutti gli Orari delle gare di mercoledì 8 agosto agli ...