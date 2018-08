Estate | stelle cadenti | appuntamento nelle Oasi e nelle Riserve

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Passeggiare in natura e ammirare lo spettacolo delle. Tornano le ”Notti delle” che la Lipu propone fino a domenica 12 agosto in alcune tra le più belleche la Lipu gestisce in collaborazione con enti pubblici e privati. L’con lesi ripete tutti gli anni, intorno al 10 agosto, Notte di San Lorenzo, quando la Terra taglia l’orbita di una vecchia cometa, la Swift-Tuttle, i cui frammenti, penetrando nell’atmosfera, danno luogo a scie luminose dette, appunto,. Vasto il programma delle iniziative ed escursioni notturne: all’di Arcola (La Spezia) rinfresco e osservazioni dellein collaborazione con la Società Astronomica Lunae, mentre alla Riserva naturale Ca’ Roman (Venezia), dopo l’ascolto dei rapaci notturni e dei succiacapre, si effettuerà ...