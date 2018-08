Esposizione solare | gli errori da evitare

dilei

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Sole è sinonimo di estate e vacanze ma, specialmente se hai programmato una vacanza al mare, è importante essere pronti a difendersi da esso. Infatti l’prolungata al sole può causare rossori, scottature e può portare, nei casi peggiori, al cancro alla pelle. Ecco perchè bisogna proteggersi adeguatamente dal sole, senza, però, dimenticare il divertimento estivo! Spalmare la cremala mattina quando si arriva in spiaggia e dimenticarsi di riapplicarla per il resto della giornata è uno degliche più spesso si compiono nel relax della vita da mare: in questo caso non ti devi stupire se la sera troverai la pelle rossa, che brucia. Applicare la cremaogni 3 ore è molto importante, anche se non ti sei bagnata. Alcuni brand hanno messo a punto delle formule che si attivano con l’acqua o con il sudore e quindi durano più a lungo, ma questo non esclude ...