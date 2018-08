Esplosione di Bologna | il camionista sopravvissuto che ha aiutato i soccorsi

ANDREA ANZOLIN - CHI E' AUTISTA TIR MORTO IN Esplosione / Video incidente Bologna : non aveva figli : ANDREA ANZOLIN , chi è AUTISTA del tir MORTO nell' incidente di Bologna . Le ultime notizie: il corpo senza vita è stato trovato a 15 metri dal cratere. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 00:24:00 GMT)

Esplosione A14 Bologna - serviranno fino a 5 mesi per il ripristino dell’autostrada : L'appello del sindaco di Bologna a tutti quelli che si occupano di queste costruzioni per velocizzare i lavori: "Servono travi speciali, Autostrade le sta cercando anche all’estero, altrimenti ci vorranno cinque mesi ". Intanto il raccordo autostradale di Casalecchio è stato riaperto sull'altra carreggiata che è diventata a doppio senso di marcia.Continua a leggere

Incendio tangenziale Bologna - ecco cosa resta il giorno dopo l’ Esplosione : concessionaria distrutta e auto bruciate : All’indomani del devastante incidente stradale, riaperte a Borgo Panigale una carreggiata A14 con doppio senso di marcia e la direzione Sud della tangenziale . “Una prima risposta, importante anche se parziale”, per fluidificare il traffico, spiega il ministro dei Trasporti Toninelli. In mattinata il premier ha fatto visita ai feriti del disastro, mentre è stata identificata l’unica vittima dell’ auto cisterna, un ...

Dopo l' Esplosione a Bologna si fa la conta dei danni : da tre a cinque mesi per ricostruire il ponte crollato : Il ministro Toninelli: "Un milione Nessun disagio in autostrada fino a settembre". Il sindaco Merola ai residenti e negozianti: "Ne risponde la ditta proprietaria del camion"

Esplosione Bologna - Conte : 'Vista la dinamica - siamo stati fortunati' : Il premier in visita ai feriti negli ospedali prima a Cesena e poi a Bologna . E uscendo ha sottolineato: 'Bisogna vigilare su standard sicurezza, affinché questi fatti non si ripetano più' -

Incendio tangenziale Bologna - il racconto di un testimone : “L’Esplosione ci ha scaraventati per terra. Fiamme ovunque” : “Eravamo in pausa pranzo, tranquilli e rilassati prima del ritorno in officina, e a un certo punto abbiamo visto un gran fumo nero venire da fuori. Ci siamo affacciati sul portone che guarda il piazzale, proprio sotto la tangenziale, per cercare di capire cosa fosse successo. Prima ci sono stati una serie di scoppi, perché il calore stava fondendo i copertoni delle ruote, poi dopo qualche minuto quel botto impressionante che ci ha sbalzati. ...