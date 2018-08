Esiste un metodo per riconoscere una persona gay?

focus

: Ci sono altri consiglieri italiani presenti nel Parlamento UE. Si sta cercando quello che non esiste a tutti costi… - max_ronchi : Ci sono altri consiglieri italiani presenti nel Parlamento UE. Si sta cercando quello che non esiste a tutti costi… - Nath67Lic : @Brandofrascella La scienza è un metodo, non esiste sfiducia nella “ scienza”. Esiste sfiducia in istituzioni se no… - AngeloAnselmi5 : @ZIOPAUL84 Ma non esiste un metodo x rigettare questi schifosi INFILTRATI?? ..purtroppo io uso solo il SilenziareBlok!???? -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Anche i gruppi per i diritti deiLGBTQ hanno criticato la ricerca, affermando che è basata su pseudoscienza e che rappresenta un pericolo per i membri della comunità LGBTQ in tutto il mondo. ...