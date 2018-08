Escursionisti in difficoltà recuperati nel Parco Nazionale del Pollino

Due Escursionisti in difficoltà in montagna : Due interventi per il Soccorso alpino di Cave del Predil . Questo pomeriggio intorno alle 13 è scattata la richiesta d'intervento per un 72enne colto da malore nel Gruppo del Montasio, durante la ...

Livorno : soccorso un gruppo di Escursionisti in difficoltà a Capraia : La Guardia costiera di Livorno, in collaborazione con il personale della Svs, è dovuta intervenire per evitare il peggio ad un gruppo di 6 turisti trovatisi in difficoltà durante un’escursione all’isola di Capraia nel fine settimana. La comitiva, 4 donne e 2 uomini, tra i 30 ed i 50 anni, provenienti da Montecatini Terme (Pistoia), arrivata in nave qualche giorno prima per una breve vacanza in campeggio, hanno lanciato ...