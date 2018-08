stranotizie

: Escrementi dei cani, i padroni incastrati dalla banca dati del dna: le prime multe nel Varesotto - bruto015 : Escrementi dei cani, i padroni incastrati dalla banca dati del dna: le prime multe nel Varesotto - rep_milano : Escrementi dei cani, i padroni incastrati dalla banca dati del dna: le prime multe nel Varesotto [news aggiornata a… - continimarco : Escrementi dei cani, i padroni incastrati dalla banca dati del dna: le prime multe nel Varesotto… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018)dal dna. Non si parla in questo caso di crimini alla Csi o delitti da risolvere col supporto della scienza, ma di deiezionine. Siamo a Malnate, comune in provincia di Varese che un anno e mezzo fa aveva lanciato un progetto che già allora aveva fatto scalpore: costruire unacon il ...