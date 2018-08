Elon Musk vuole ritirare Tesla da Wall Street | ecco perché

Tesla - Elon Musk valuta un'Opa per uscire da Wall Street : Elon Musk si conferma una fonte di sorprese a getto continuo. Ieri l'imprenditore di origini sudafricane ha lanciato prima quella che sembrava una provocazione e dopo un'operazione dai mille risvolti sulla sua Tesla. Musk ha infatti avanzato l'ipotesi di lanciare un'offerta pubblica d'acquisto sulla Casa californiana per cancellare le azioni dai listini di Wall Street e ha così fatto volare il titolo Tesla quotato sul Nasdaq. Il ...

Tesla - i petrolieri sauditi investono nell’auto elettrica di Elon Musk : Fra gli azionisti il fondo sovrano di Riad con una quota compresa fra il 3 e il 5 per cento. Il balzo di giornata del titolo più importante però è arrivato dopo un tweet in cui il fondatore Elon Musk ha annunciato di volere ritirare la sua creatura dal mercato, se arrivasse a 420 dollari di quotazione...

Elon Musk - I videogiochi Atari arriveranno sulle Tesla : Tra quattro settimane, linfotainment delle Tesla si arricchirà di un nuovo "easter egg", ovvero di una funzionalità nascosta: grazie allaggiornamento V9.0, a bordo delle elettriche della California (dove abbiamo provato la Model 3) sarà infatti possibile giocare con alcuni grandi classici della Atari, il produttore di home computer molto popolare negli anni '80 tra i patiti di videogame. Si spera che il funzionamento dei videogame sia ...

Ecco la nuova idea di Elon Musk : inserire i videogiochi nel computer delle Tesla : Abbiamo imparato a conoscere Elon Musk per i suoi progetti tanto ambiziosi quanto apparentemente folli, e ogni sua nuova trovata impallidisce di fronte a quella che ha portato nello spazio un'intera automobile con lo stereo a tutto volume.Non lascia quindi stupefatti la sua nuova proposta, lanciata su Twitter a tutti gli sviluppatori nell'industria dei videogiochi. Come segnala Eurogamer.net Musk ha chiesto a questa categoria di contattare ...

Vivere su Marte non è ancora possibile ma secondo Elon Musk lo sarà presto : Vivere su Marte è uno dei grandi sogni della scienza mondiale ma non solo. Alcuni imprenditori come Elon Musk lavorano da anni per rendere il cosiddetto pianeta rosso abitabile dall’uomo, finanziando la delicata operazione che porta il nome di terraformazione. Il processo ha lo scopo di creare un’atmosfera nel pianeta in modo che diventi vivibile per l’uomo. Purtroppo questo processo si sta rivelando complesso e lungo più del previsto ma il ...

Sempre più in rosso i conti della compagnia Tesla di Elon Musk - : La società di Elon Musk ha registrato di nuovo una perdita record da 717,5 milioni $ nel secondo trimestre del 2018. I conti sono più del doppio in rosso rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso ,...

L’ultima di Elon Musk : il patron di Tesla ora vende tavole da surf – FOTO : La stagione è quella giusta, dunque perché non “differenziare”? Avrà pensato questo Elon Musk, nel proporre al pubblico la sua nuova tavola da surf, progettata dal Tesla Design Studio e realizzata in collaborazione con Lost surfboards. Come spiega lo stesso Musk, la tavola è rinforzata in fibra di carbonio e presenta un “mix della stessa finitura opaca e lucida di alta qualità utilizzata su tutte le nostre auto”. ...

Dopo i lanciafiamme Elon Musk vende surf : disponibili online per poche ore al prezzo di 1500 dollari - vanno a ruba : Dopo il lanciafiamme, Elon Musk ha messo in vendita tavole da surf: frutto della collaborazione tra Tesla Design Studio e Lost surfboards, rinforzate in fibra di carbonio, sono state disponibili online per poche ore al prezzo di 1500 dollari, e sono andare a ruba. Le tavole messe in vendita, caratterizzate da un “mix della stessa finitura opaca e lucida di alta qualità utilizzata sulle auto“, erano solo 200. Tante le trovate ...

Elon Musk sull'onda del surf : già esaurita la tavola tech di Tesla : Per poche ore in vendita sul sito del gruppo di Elon Musk: sold out, si può trovare a prezzo maggiorato su eBay

Chi usa “Elon Musk” come nome su Twitter sarà bloccato : Chi cambia il nome del proprio profilo Twitter – non verificato via SMS – in quello di “Elon Musk” sarà bloccato dal social network. Con questa soluzione Twitter confida di ridurre il numero di profili fasulli che affollano le conversazioni The post Chi usa “Elon Musk” come nome su Twitter sarà bloccato appeared first on Il Post.

Elon Musk ha dato del pedofilo a uno dei soccorritori dei ragazzini tailandesi : Il britannico che ha aiutato team di salvataggio dei 12 ragazzini tailandesi intrappolati nelle grotte di Chiang Rai porterà Elon Musk in tribunale dopo che l'imprenditore sudafricano gli ha dato del ...

Thailandia - Elon Musk si scusa per l'attacco al soccorritore inglese - : L'imprenditore sudafricano aveva insultato uno dei soccorritori dei ragazzi rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang. Poi le scuse, sempre via Twitter

Da Nikola Tesla a Elon Musk : Come era accaduto per la radio, e come accadrà per molte sue invenzioni, anche in questo caso saranno altri a raccogliere i semi gettati da Nikola nel giardino della scienza. Il 7 gennaio 1943 viene ...

Elon Musk ha chiesto scusa per aver dato del pedofilo a un sub che aveva soccorso i ragazzi in Thailandia : Elon Musk, capo di Tesla e SpaceX, ha chiesto scusa su Twitter per aver dato del pedofilo, senza nessuna prova, a Vernon Unsworth, uno dei sub che hanno contribuito a salvare i 12 ragazzi (e il loro allenatore) intrappolati nella grotta in Thailandia. The post Elon Musk ha chiesto scusa per aver dato del pedofilo a un sub che aveva soccorso i ragazzi in Thailandia appeared first on Il Post.