Effetto spread sui mutui di Unicredit

Impennata dello spread Btp-Bund a 250 L’ Effetto in Borsa : Ftse Mib -1 - 8% : Si allarga lo spread tra Btp e Bund, che sale a 250 punti, dai 231 dell’apertura. Cresce il rendimento dei decennali e cala del 7% quello del Bund tedesco

C'erano una volta le banche italiane : l' Effetto dello spread è un uragano : Per colpa dello spread e dell'incertezza politica italiana si rischia di consegnare le banche italiane , ormai risanate, agli stranieri a causa di una "differenza abissale" tra patrimonio...

Piazza Affari mette le ali - lo spread si quieta. Per i mercato è ' Effetto Tria' : I mercati finanziari reagiscono bene alle parole rassicuranti del ministro dell'Economia, malgrado il fallimento del G7, il rischio dazi e lo stop vicino del QE

Piazza Affari mette le ali - lo spread si quieta. Per i mercato è "Effetto Tria" : Alcuni analisti parlano di "effetto Tria". È certamente un fattore importante di giornata che il ministro dell'Economia del Governo Conte abbia espresso nel fine settimana una posizione di continuità rispetto al precedente esecutivo per quanto riguarda gli impegni sui conti pubblici. L'intervista al Corriere della Sera è servita per ribadire l'impegno italiano su due fronti: la permanenza nell'Euro e il calo del debito ...