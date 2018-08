EDERA FILM FESTIVAL I - I vincitori

Il Ghana ha chiuso la propria fEDERAzione di calcio dopo che il suo presidente è stato filmato mentre accettava una mazzetta : Il Ghana ha chiuso la Ghana Football Association (GFA), la federazione calcistica nazionale, dopo che il suo presidente Kwesi Nyantakyi è stato filmato mentre accettava una mazzetta da circa 55mila euro. La persona che ha dato i soldi a Nyantakyi si era The post Il Ghana ha chiuso la propria federazione di calcio dopo che il suo presidente è stato filmato mentre accettava una mazzetta appeared first on Il Post.