E' morto Gustavo Giagnoni storico allenatore di Torino e Cagliari Dal 77 al 79 sulla

morto Gustavo Giagnoni - l’allenatore col colbacco : Il calcio italiano è in lutto per la morte di Gustavo Giagnoni. L’ex tecnico si è spento a 85 anni. E’ stato il Cagliari a dare la notizia, ricordandolo su twitter come un “grande uomo di calcio”. Anche il Torino e il suo presidente Urbano Cairo “profondamente addolorati, esprimono il commosso cordoglio e la vicinanza ai famigliari di Gustavo Giagnoni, mancato all’affetto dei suoi cari e dei suoi ...