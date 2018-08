E' morto a 85 anni Gustavo Giagnoni | allenatore celebre per il suo colbacco

Atletica - è morto il keniano Bett - 3 anni fa campione del mondo nei 400 ostacoli : ROMA - Nicholas Bett , campione del mondo a Pechino 2015 nei 400 ostacoli, è morto all'alba di oggi in un incidente stradale. Lo rende noto la polizia locale. Secondo il comandante delle forze dell'...

Atletica - è morto il keniano Bett : 3 anni fa campione del mondo nei 400 ostacoli : ROMA - Nicholas Bett , campione del mondo a Pechino 2015 nei 400 ostacoli, è morto all'alba di oggi in un incidente stradale. Lo rende noto la polizia locale. Secondo il comandante delle forze dell'ordine della Contea di Nandi, Patrick ...

Trivero lutto per Paolo - padre di famiglia morto a 55 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Trivero lutto per Paolo, padre ...

Jimmy il Fenomeno è morto - aveva 86 anni : 40 anni di carriera e 150 film di “commedia all’italiana” : Il cinema italiano dice addio a Luigi Origene Soffrano, meglio conosciuto come “Jimmy il Fenomeno”. Il caratterista si è spento lunedì 6 agosto all’età di 86 anni in una casa per anziani di Milano. Un volto altamente espressivo dalla mimica facciale straordinaria, occhi strabici e una risata altisonante: l’immagine di “Jimmy il Fenomeno” nel corso dei 40 anni di carriera ha saputo diventare iconica. Il ...

Santa Maria Capua Vetere. Giovanni Cepparulo morto fulminato : Tragedia a Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Giovanni Cepparulo è morto fulminato dopo aver toccato un circuito elettrico che, probabilmente, fuoriusciva da un palo dell’illuminazione pubblica.--Il giovane di 25 anni, secondo quanto accertato dalla polizia, stava scavalcando il cancello di un’abitazione, forse per raggiungere una ragazza. A quel punto, dopo essere venuto a contatto con il palo, è rimasto fulminato morendo sul colpo.I ...

morto Joël Robuchon - padre della cucina francese e cuoco più stellato al mondo : aveva 73 anni : “La cucina è la semplicità e la cosa più difficile è la semplicità", usava dire Robuchon, definito 'lo chef del secolo'. Era a capo di un vero e proprio impero gastronomico, che lo ha portato ad aprire locali in tutto il mondo, da Parigi, a Londra, fino a Tokyo.Continua a leggere

'Non è stato suicidio' - parla la famiglia del modello Zombie Boy - morto a 32 anni : Secondo la famiglia e gli amici di Rick Genest, in arte Zombie Boy, il modello più tatuato del mondo trovato morto a Montreal l'1 agosto non ha commesso suicidio. Le autorità canadesi avevano catalogato subito la morte del modello 32 anni come suicidio, pensando che Genest avesse saltato dal ...

E' morto Walter Barbero - per 26 anni direttore della 'Vallée notizie' : «aveva buon senso nell'affrontare situazioni e vicende critiche» ... : E' morto Walter Barbero, per 26 anni direttore della 'Vallée notizie': «aveva buon senso nell'affrontare situazioni e vicende critiche» ricordano i giornalisti Cronaca Lutti Domenica 5 Agosto '18, h.14.15 redazione 12vda.it Walter Barbero , 68 anni, giornalista da 39, fondatore e direttore per ventisei anni, fino al 2011 , del settimanale "La Vallée notizie" ...

Papa Francesco ricorda Paolo VI - morto 40 anni fa : Roma, 5 ago., askanews, - 'Cari fratelli e sorelle, quarant'anni fa il Beato Papa Paolo VI stava vivendo le sue ultime ore su questa terra. Morì infatti la sera del 6 agosto 1978. Lo ricordiamo con ...

Medico italiano trovato morto in piscina alle Antille : oggi avrebbe compiuto 59 anni : Paolo Testa, 59 anni, era in vacanza con la compagna con 4 figli, nel dipartimento della Guadalupe. Il suo corpo è stato trovato proprio dalla donna all'interno della piscina nel residence dove soggiornavano. Tra le ipotesi del decesso un malore o una scivolata.Continua a leggere