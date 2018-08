È arrivato in Italia l' insetto killer delle foreste

Il velocista italiano Filippo Tortu è arrivato 5º nella finale dei 100 metri agli European Championships : Il velocista italiano Filippo Tortu è arrivato 5º nella finale dei 100 metri agli European Championships, in una gara corsa martedì sera a Berlino. Tortu, che ha 20 anni e poche settimane fa è diventato il terzo atleta bianco di The post Il velocista italiano Filippo Tortu è arrivato 5º nella finale dei 100 metri agli European Championships appeared first on Il Post.

'Magic Alps' - la vera storia del primo migrante arrivato in Italia con una capra : Per quattordici minuti Giovanni Storti ha lasciato i suoi sodali Aldo e Giacomo e si è dedicato al cortometraggio Magic Alps , film diretto da Marco Scotuzzi e Andrea Brusa in concorso alla ...

DAZN è arrivato in Italia : calcio e sport in streaming a 9 - 99 euro al mese : DAZN arriva ufficialmente in Italia con un'offerta piuttosto interessante per la Serie A, la Serie B e non solo. Oltre al calcio, a 9,99 euro al mese gli abbonati possono seguire tanti altri sport da smartphone, PC e tablet senza alcun vincolo e con la possibilità di recedere dall'abbonamento in qualsiasi momento. L'articolo DAZN è arrivato in Italia: calcio e sport in streaming a 9,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino - inizia l’avventura italiana : La grande attesa sta per finire. Ancora poche ore e Cristiano Ronaldo si allenerà per la prima volta a Torino, dove è sbarcato in serata col suo jet privato. Questa volta per restarci: dopo la toccata e fuga di due settimane fa per le visite mediche e la firma sul contratto, per il campione portoghese si tratta del primo vero contatto con la città....

Garmin Pay è arrivato in Italia : pagamenti contactless direttamente da smartwatch : Garmin annuncia l'arrivo in Italia di Garmin Pay, il nuovo metodo di pagamento contactless eseguibile direttamente dagli smartwatch e sportwatch Garmin dotati di chip NFC: ecco come funziona e la lista di modelli compatibili. L'articolo Garmin Pay è arrivato in Italia: pagamenti contactless direttamente da smartwatch proviene da TuttoAndroid.

Bimbo rapito dalla madre e portato in Croazia : arrivato in Italia/ Video - la drammatica consegna al padre : E' tornato in Italia Cesare Avenati, il piccolo rapito dalla madre e portato in Croazia, conteso dai due genitori: la drammatica consegna al padre immortalata in un Video.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 19:15:00 GMT)

Honor 7S è arrivato in Italia e costa appena 119 euro : Honor 7S sbarca in Italia e risulta essere particolarmente interessante. Al di là di una scheda tecnica da entry level moderno, cioè con un display in 18:9, un quantitativo sufficiente di RAM e una batteria piuttosto capiente considerando le dimensioni ridotte dello schermo, è il prezzo il suo punto forte: un prezzo di listino pari a 119 euro. L'articolo Honor 7S è arrivato in Italia e costa appena 119 euro proviene da TuttoAndroid.

Perché anche in Italia è arrivato il momento di dare un prezzo alle emissioni di carbonio : Sì, ma nonostante le nostre accise sui combustibili fossili destinati ai trasporti siano tra le più alte al mondo , più di 200 euro a tonnellata di CO2, , queste non vengono calcolate in base all'...

Google Pay sembra essere arrivato in Italia : Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni circa la comparsa dell'app di Google Pay all'interno del drawer questa mattina e così abbiamo deciso di indagare e fare alcune prove e con nostro stupore funziona in Italia. L'articolo Google Pay sembra essere arrivato in Italia proviene da TuttoAndroid.

Amazon Prime Music è arrivato in Italia : streaming musicale gratis per tutti gli abbonati : Amazon Prime Music è arrivato in Italia e consente a tutti gli abbonati ad Amazon Prime di ascoltare la Musica in streaming attraverso i loro dispositivi, quindi anche smartphone, in modo gratuito. L'articolo Amazon Prime Music è arrivato in Italia: streaming Musicale gratis per tutti gli abbonati proviene da TuttoAndroid.

LG G7 ThinQ è arrivato in Italia in due colorazioni a 849 - 90 euro : LG annuncia l'arrivo in Italia di LG G7 ThinQ, il nuovo top di gamma "mosso" da intelligenza artificiale: ecco caratteristiche, colorazioni e prezzi di vendita dello smartphone presentato il mese scorso a New York. L'articolo LG G7 ThinQ è arrivato in Italia in due colorazioni a 849,90 euro proviene da TuttoAndroid.

arrivato in Italia il OnePlus 6 Silk White : edizione limitata - prezzo e configurazione : Qualche giorno fa vi avevamo annunciato il debutto sul mercato cinese della versione bianca del OnePlus 6, venduto in patria nel modello con 8GB di RAM e 128GB di storage. Pensavate di dover aspettare ancora molto prima di vederlo arrivare in Italia? No, non è stato così: questa speciale variante, che permarrà in edizione limitata (se vi ha rapito il cuore, forse sarebbe il caso di affrettarsi a concludere l'acquisto, prima che le scorte si ...