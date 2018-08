Durex | ritirati 3 lotti di preservativi | “Scadenza non sicura E la sicurezza dei nostri

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 agosto 2018) “Ladeiconsumatori è sempre una priorità“: per questo la societàha disposto il ritiro dal mercato di alcunidi profilattici. Si tratta, nello specifico, diin polisopreneRealFeel eNoLatex che non rispettano pienamente i valori di riferimento sulla durata di conservazione. In ogni caso, la società rasche “non vi sono preoccupazioni immediate per ladei consumatori” e per chi avesse già utilizzato il prodotto garantisce che se “usato come indicato”, “non c’è motivo di preoccuparsi”. Il richiamo riguarda iReal Feel, n. 1000417778 (scadenza dicembre 2020),No Latex n. 1000419930 e n. 1000435193 (scadenza gennaio 2021). Il numero di lotto è riportato sul fondo della confezione e sull’involucro di ogni preservativo. La società spiega che ...