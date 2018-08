Durex ritira 3 lotti di preservativi | sono a rischio rottura LOTTI e DETTAGLI

Durex - ritirati 3 lotti di preservativi : “Scadenza non sicura. E la sicurezza dei nostri consumatori è sempre priorità” : “La sicurezza dei nostri consumatori è sempre una priorità“: per questo la società Durex ha disposto il ritiro dal mercato di alcuni lotti di profilattici. Si tratta, nello specifico, di preservativi in polisoprene Durex RealFeel e Durex NoLatex che non rispettano pienamente i valori di riferimento sulla durata di conservazione. In ogni caso, la società rassicura che “non vi sono preoccupazioni immediate per la sicurezza dei ...

