Dramma nel carcere di Poggioreale | detenuto trovato impiccato dai compagni di cella

Roberto Saviano - il retroscena-Dramma nel Pd : perché vogliono Saviano leader : Lo stato di disperazione del Partito democratico è ormai evidente su un doppio fronte aperto all'interno di quella che una volta era la forza politica che guidava il Paese, oggi invece spera di essere salvata da Roberto Saviano . Da un lato c'è lo scontro all'ultimo sangue per la successione alla segreteria di Matteo Renzi . Per la poltrona ...

Bologna - esplode un Tir : enorme incendio nel raccordo autostradale. Uno scenario apocalittico e un bilancio Drammatico delle vittime… (FOTO/VIDEO) : Uno scenario apocalittico. E un bilancio drammatico delle vittime Tra le persone colpite, quattordici sono gravi. A fuoco il ponte della tangenziale, parzialmente crollato. Esplose le auto di due concessionarie. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Chiuso il tratto di Casalecchio in entrambe le direzioni Bologna – Uno scenario apocalittico. E un bilancio drammatico delle vittime: un morto e 55 feriti, di cui 14 gravi, secondo ...

Hakan Calhanoglu - altro colpo di scena nel “Drammatico” divorzio. La ex Sinem : “Sì - sono incinta” : Ancora un colpo di scena, l’ennesimo da quando mercoledì scorso Hakan Calhanoglu ha annunciato il divorzio dalla moglie Sinem Gundogdu. Su Instagram aveva usato parole durissime: “La decisione è irrevocabile perché qualcosa di grave, qualcosa di imperdonabile, è successo”. Subito in Turchia e in Germania avevano pensato a una questione di corna, in particolare un tradimento ricevuto dal calciatore del Milan. Ipotesi, chiacchiericci, ...

“Quattro coltellate”. Lo trovano così - in una pozza di sangue. Dramma nella provincia italiana : Secondo gli accertamenti dei carabinieri avrebbero cominciato a litigare per futili motivi nell’abitazione sulla via provinciale alla periferia del paese. La discussione è quasi subito degenerata e dalle parole si sarebbe passato ai fatti. Neppure il tempo di parlare che il figlio che, stando alle prime indagini dei militari dell’Arma, avrebbe colpito il padre uccidendolo probabilmente con un coltello. Immediatamente sono arrivate le ...

Il cedimento della diga nel Laos - case e villaggi spazzati via da 5 miliardi di metri cubi d’acqua : vittime e centinaia di dispersi - si teme un bilancio Drammatico [GALLERY] : 1/20 ...

'Lurido bastardo - mi rallegro'. Sergio Marchionne - lo schifo italiano : chi sputa su di lui nell'ora del Dramma : L'Italia intera e la politica, da destra a sinistra, salutano l'addio di Sergio Marchionne a Fiat Chrysler come 'la fine di un'epoca', esprimendo cordoglio e preoccupazione per le gravissime condizioni di salute del Ceo ...

Silvio nell'intimità del Bunga bunga. 'Come mi ricorderanno - alla fine' - un Dramma umano / Guarda : ... cerca di spiegare alle ragazze che certamente loro sono state danneggiate, ma 'io sono stato colpito più di tutti perché dopo una vita di lavoro sono distrutto come immagine nel mondo, perché sono ...

Riverdale anticipazioni del 18 luglio : il Dramma nel finale di stagione : Riverdale anticipazioni del 18 luglio – La5 trasmetterà nella prima serata di oggi gli ultimi tre episodi della serie Tv più amata degli ultimi anni. Il finale di stagione ci rivelerà finalmente il volto dell’assassino di Jason e non solo: un cliffhanger segnerà la fine di questa prima stagione. “Capitolo undici – To Riverdale and back again“, “Capitolo dodici – Anatomia di un omicidio” e ...

“Le onde sono arrivate fino al centro città”. Terrore tsunami nel Mediterraneo. Danni incalcolabili nella famosa isola : “Un disastro”. I filmati amatoriali di quei Drammatici momenti : Un metro e mezzo di acqua ha invaso le coste di Maiorca e Minorca inondando strade, stabilimenti balneari e resort. Il meteo-tsunami, un fenomeno molto raro simile all’onda anomala generata da terremoti e maremoti, non ha fortunatamente creato Danni alle persone. Terrore e paura tra i turisti alle Baleari, dove nella mattinata di ieri un “mini-tsunami” ha colpito le coste di Maiorca e Minorca, due delle isole dell’arcipelago che comprende ...

Antonacci a cuore aperto : "Mesi Drammatici nell'infanzia - un senso di colpa tenuto per tutta la vita" : In un mondo «in cui dominano l’ipocrisia e la preoccupazione del giudizio altrui», Biagio Antonacci, intona il proprio inno alla libertà. A quasi 55 anni, reduce da...

“Abbiamo ritrovato il corpo”. Come è morta Ornella e la scoperta dei ricercatori. Tutti col fiato sospeso - poi le Drammatiche conferme : Adesso è ufficiale: il corpo di Ornella Bellagarda, una sommozzatrice di Alpignano – in provincia di Torino – di 50 anni, è stato ritrovato nel primo pomeriggio, durante le operazioni di ricerca congiunte tra Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. La donna era stata dichiarata dispersa dopo essersi immersa per visitare il relitto della Haven, la petroliera affondata l’11 aprile 1991 al largo della costa di Arenzano con cinque vittime ...

Iva Zanicchi - dolore infinito : il Dramma che porta nel cuore da due anni : Nel secondo appuntamento di Non disturbare , format Stand by Me in onda lunedì 2 luglio alle 23.40 su Raiuno, Paola Perego entra nelle stanze di un albergo per ascoltare i pensieri, le confessioni e i ...

Dramma nel mondo dello sport - il campione è morto durante uno scontro a fuoco con la polizia : Il mondo dello sport è sotto shock per un lutto che ha coinvolto un campione di basket, rimasto ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia. La vittima è il giocatore americano Tyler Honeycutt 28 ...

Maltempo - le Drammatiche immagini dell’alluvione sulle Dolomiti : Moena irriconoscibile. Allerta Meteo massima per la pianura Padana nella sera/notte [LIVE] : 1/10 Moena ...