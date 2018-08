Douglas Costa lancia la Juventus | ' Con Ronaldo niente limiti'

Cristiano Ronaldo in coppia con Bonucci - la partitella a calcio-tennis “finisce male” : Dybala e Douglas Costa lo sberleffano [VIDEO] : Cristiano Ronaldo gioca in coppia con Leonardo Bonucci a calcio-tennis contro Douglas Costa e Paulo Dybala: l’errore di CR7 Costa caro al portoghese, lo sberleffo dei compagni di squadra Cristiano Ronaldo è ormai parte integrante del gruppo Juventus. CR7 si è cimentato in una partita di calcio-tennis con i suoi compagni di squadra in cui però è “finita male” per il portoghese. In coppia con Leonardo Bonucci, ...

Juventus - senti Douglas Costa : “CR7 primo ad arrivare all’allenamento - ultimo ad andarsene” : CR7 primo AD arrivare ALL’ALLENAMENTO- Douglas Costa è rimasto totalmente sorpreso dalla professionalità e dedizione al lavoro di Cristiano Ronaldo. sentirne parlare è un discorso, constatarlo con i propri occhi, un altro. L’esterno brasiliano ha colto l’occasione per sottolineare un particolare retroscena: “Cristiano Ronaldo è pazzesco. E’ il primo ad arrivare all’allenamento e l’ultimo ad ...

Juve - sfida a calcio tennis : Dybala e Douglas Costa festeggiano contro Bonucci e Ronaldo [VIDEO] : La preparazione della Juventus prosegue senza particolari intoppi. C’è un buon clima nel gruppo e ci si diverte: sfida a calcio tennis tra Dybala e Douglas Costa da una parte e Bonucci e Cristiano Ronaldo dall’altra. ECCO IL VIDEO: Un quartetto così per la sfida di calcio-tennis al #JTC.@PauDybala_JR & @DouglasCosta @Cristiano & @Bonucci_leo19 #ForzaJuve pic.twitter.com/0zu51jhZsZ — JuventusFC (@Juventusfc) 7 agosto ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : come giocherebbero i bianconeri? Dream Team d’attacco con Dybala e Douglas Costa : Cristiano Ronaldo è la grande suggestione in casa di Juventus, la bomba di mercato lanciata da un paio di giorni che sta sconquassando il calciomercato e che potrebbe davvero stravolgere i livelli internazionali. Il fenomeno lusitano, uscito dai Mondiali agli ottavi di finale, è in procinto di lasciare il Real Madrid dove non sembra più avere stimoli e la società bianconera si è fiondata sull’icona del football, uno dei volti sportivi più ...

Douglas Costa - sospiro di sollievo : torna ad allenarsi : SOCHI - Buone notizie dall'infermeria per il Brasile : sia Douglas Costa che Marcelo hanno ripreso ad allenarsi.L'attaccante della Juventus era fuori dalla gara col Costa Rica per un infortunio alla ...

