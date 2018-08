Dopo una segnalazione della consiglierà di parità di Reggio Emilia | in Posta priorità

Airbnb Dopo le proteste ritira il concorso "una notte sulla Grande Muraglia" : ROMA - La pubblicità è l'anima del commercio, certo. Ma Airbnb stavolta ha esagerato offrendo, come premio di un quiz, una notte sulla Grande Muraglia. Uno spot non proprio azzeccato che non è andato ...

Chiesa-Juventus - nessuna prelazione Dopo l'affare Pjaca con la Fiorentina : ... rifiutando complessivamente 180 milioni: non è cambiato niente, nemmeno con Pjaca', lo scrive Il Corriere dello Sport .

Ragazzo nigeriano muore Dopo una violenta lite al Cara di Bari : Un nigeriano di 27 anni, richiedente asilo regolarmente residente nel Cara di Bari-Palese, è morto nella tarda serata di ieri probabilmente a seguito delle lesioni riportante durante un violento litigio con alcuni ospiti della struttura. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la vittima avrebbe litigato per futili motivi, ancora in corso di accertamento, con un altro o forse due richiedenti asilo. Potrebbe aver ricevuto un pugno o ...

Spoiler Una Vita : Felipe in condizioni critiche Dopo un incidente - Celia preoccupata : Nuovo appuntamento con Una Vita, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra, [VIDEO] in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate autunnali si soffermano su Felipe Alvarez Hermoso, interpretato dall'attore Marc Parejo. L'avvocato, infatti, decidera' di partire per la Francia, se non avesse un terribile incidente alla stazione. Le sue condizioni appariranno subito gravissime, tanto che Celia temera' di perdere l'amore ...

Temptation Island 2018 - le coppie un mese Dopo/ La single Rita Cardinale fa una dedica a Gianpaolo Quarta! : Un mese dopo le ultime registrazioni di Temptation Island 2018, le coppie tirano le somme sulle loro storie: Lara-Michael e Martina-Gianpaolo hanno troncato. (Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:31:00 GMT)

Europei atletica - Tortu vince la semifinale dei 100 metri. Alle 21.50 corre per una medaglia 40 anni Dopo l’oro di Mennea : Filippo Tortu vince la sua semifinale e tiene viva la speranza di una medaglia italiana nei 100 metri ai campionati Europei di atletica leggera di Berlino. Il 20enne delle Fiamme GiAlle corre in 10″12 precedendo di due centesimi il britannico Chijindu Ujah. Complessivamente Tortu realizza il quinto tempo: il migliore è stato il francese Jimmy Vicaut in 9″97, seguito del britannico Zharnel Hughes, vincitore della propria batteria in ...

Italiano infettato da un'ameba Dopo una vacanza in Thailandia : è fuori pericolo : Per un 40enne di Treviso le vacanze trascorse in Thailandia hanno avuto un seguito poco piacevole. Stando a quanto si apprende, l'uomo appena rientrato nel nostro paese si è sentito male. Per il 40enne si è reso necessario il ricovero presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. I medici, sottoponendolo a tutte le analisi del caso, hanno scoperto la presenza di un ascesso al fegato, che gli è stato causato da una ameba, un parassita che si è ...

Atalanta - Dopo l’Haifa sfiderà una tra CSKA Sofia e Copenaghen in Europa League : Atalanta avversario playoff Europa League. dopo avere eliminato il Sarajevo, l’Atalanta deve proseguire ancora il suo cammino nei preliminari di Europa League per garantirsi l’accesso alla fase a gironi della competizione alla quale parteciperanno, in rappresentanza dell’Italia, anche Lazio e Milan. Nella giornata di oggi la formazione bergamasca ha conosciuto quale sarà il suo prossimo […] L'articolo Atalanta, dopo ...

“Martina e Andrew - scoperti!”. Gianpaolo Quarta è una furia : è caos Dopo Temptation Island : Temptation Island è riuscita nel suo intento: il reality show, conclusosi settimana scorsa, ha fatto breccia nel cuore di una coppia. Nello specifico parliamo di Gianpaolo e Martina, i due giovani fidanzati che non sono riusciti a superare le tentazioni della Sardegna. In particolare Martina, dopo la crisi con l’ex fidanzato, ha trovato serenità e nuova linfa vitale in Andrew: Andrea Del Corso è l’uomo soprannominato ‘occhi di ...

Venezia - Dopo i morti in Laguna il sindaco al premier : "Comandano in troppi" : Brugnaro chiede a Conte di firmare il decreto del 2014 che concentra i poteri nelle mani della Città metropolitana. "Così avremo più sicurezza"

Violentò - uccise e nascose sul Trasimeno il corpo di una ragazza : arrestato Dopo 5 anni : Lorenzo Perrone, 42 anni, è stato tratto in arresto per lo stupro e l'omicidio di una 19enne: i fatti risalgono all'estate del 2013.Continua a leggere