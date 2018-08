Dopo l’appello della Lecciso parla Al Bano | “Tutte balle!”

dilei

: Dopo la decisione del governo di rinviare l'obbligo della certificazione dei #vaccini nelle scuole dell'infanzia, i… - SkyTG24 : Dopo la decisione del governo di rinviare l'obbligo della certificazione dei #vaccini nelle scuole dell'infanzia, i… - rosad24 : RT @marcociarafoni: Il capolarato uccide. L'indifferenza pure. I diritti non vengano dopo i prezzi, le persone dopo i prodotti, gli interes… - SorrentinoAnt10 : RT @carloparigi82: QUESTA RELIGIONE MI FA SEMPRE PIU' SCHIFO!!!! @PatriziaMercur1 @CarlaTua18 @SoniaGrotto @Raffaella017 @RobertoPer1964 @R… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018)l’appello di Loredanaa Romina Power, AlCarrisi rompe il silenzio con un’intervista che fa chiarezza riguardo la sua situazione. Nei giorni scorsi si erato a lungo di una possibile pausa del cantante, impegnato in questi giorni con una serie di concerti in coppia con l’ex moglie. In particolare alcune fonti avevano riferito di un appello disperato lanciato dalla, che aveva chiesto alla Power di interrompere i concerti con Alper preservare la sua salute e consentirgli di riposarsi. Cosa c’è di vero? A fare chiarezza ci ha pensato proprio il cantante di Cellino San Marco, in un’intervista rilasciata a VelvetMag, in cui ha etichettato come puro gossip tutte le indiscrezioni secondo cui sarebbe intenzionato a prendersi una pausa di qualche mese. “Tutte balle! – ha tuonato Al-. I giornali devono vendere e ...