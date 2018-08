Dopo due anni uno spiraglio di luce | approvata rimozione discarica Tre Monti

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Pescara - Il Ministero dell'Ambiente ha chiuso la Conferenza dei servizi decisoria per l'esame del progetto presentato da Edison per laTrea Bussi nel Sito nazionale di Bonifica approvando ladi 112.000 mc di rifiuti e un progetto sperimentale di bonifica dei terreni sottostanti pesantemente inquinati da pericolosi solventi clorurati. Il Decreto segue quanto deciso nelle riunioni preparatorie in cui si era concordata la necessità di rimuovere tutti i rifiuti nonostante le resistenze di Edison. Si procederà in questo modo: 1)subitocompleta dei rifiuti nell'area Sud; 2)nell'area Nord avvio di un progetto pilota di desorbimento termico per la bonifica dei terreni sottostanti i rifiuti pesantemente inquinati a causa delle sostanze pericolose percolate dai rifiuti sovrastanti. Questa fase non prevede ladei rifiuti ...