Donnarumma non vale 70 milioni

Calciomercato Milan – Il PSG non molla Donnarumma : i dettagli di un’interesse ancora vivo : Il PSG ancora interessato a Gianluigi Donnarumma: clamoroso retroscena di mercato nonostante l’arrivo di Buffon all’ombra della Tour Eiffel Prima il cambio di proprietà, poi gli arrivi importanti e per finire il sogno Milinkovic-Savic. In poco più di un mese l’estate del Milan si è ribaltata completamente. Sembrano ormai scomparse le voci legate al mercato auto-finanziato, all’addio di big, come Gigio Donnarumma, ...

Milan - Reina : 'Scudetto non realistico - obiettivo Champions. Donnarumma? Stima per lui - ma decide Gattuso' : Prima di Milan-Barcellona, ultima partita dei rossoneri nell'International Champions Cup 2018, il nuovo portiere della squadra di Gattuso Pepe Reina ha parlato a lungo del suo momento. Lo spagnolo, ...

Milan - Gattuso non si preoccupa del dualismo Reina-Donnarumma : “Chi sta meglio gioca”. Il dualismo fra Donnarumma e Reina sembra non preoccupare Rino Gattuso, secondo cui “è meglio avere due grandi portieri anziché no: sarà un problema per me scegliere ma è meglio così”, ha spiegato l’allenatore rossonero, che è pronto ad accogliere a Milanello Carlos Bacca, reduce dal prestito al Villarreal, ma a certe condizioni. “Se arriva e devo sentire discorsi da bischero, ...

Donnarumma al Chelsea/ Il Milan non fa sconti - ma Sarri andrà all'attacco : Donnarumma al Chelsea: il Milan non fa sconti e chiede almeno 50 milioni, ma Sarri andrà all'attacco anche perché la strada verso Alisson è complicata(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:30:00 GMT)