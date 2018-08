“Donato dove sei?” I colleghi sotto choc lo trovano così Era il suo primo giorno

caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Un operaio di 37 anni è stato da un colleg pochi minuti dopo le 8, in una stanza con varie apparecchiature, all’interno del cementificio di Fanna (Pordenone) di proprietà della Buzzi Unicem. La vittima, Donato Maggi, era aldi lavoro nel cementificio, assunto come interinale da un’agenzia di Udine, che lo aveva «prestato» all’azienda di Precenicco, storico partner dello stabilimento friulano della Buzzi Unicemè avvenuta la tragedia. L’uomo era giunto a Fanna con il titolare della ditta e un altro collaboratore. Al momento della disgrazia era da solo nella stanza, allestendo una «zattera» per lo spostamento di un macchinario. Lo Spisal non è ora in grado di stabilire le cause del decesso. L’operaio sarebbe morto folgorato. È la conclusione cui sono giunti i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo che stanno svolgendo i rilievi assieme ...