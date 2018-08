DIRETTA Italia U20 San Marino risultato live 0-0 streaming video e tv | in campo | si

DIRETTA/ Italia U20 San Marino streaming video e tv : i prossimi obiettivi. Orario - probabili formazioni : Diretta Italia Under 20-San Marino: info streaming video e tv della partita amichevole, in programma oggi mercoledi 8 agosto 2018 a Misano, alle ore 18.00.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 16:52:00 GMT)

Nations League : Mediaset aumenta il numero di partite (da 6 a 10) - in DIRETTA su Canale 5 e Italia 1 : Nations League A settembre prenderà il via un nuovo torneo di calcio, con cadenza biennale, riservato alle Nazionali europee: si tratta della Uefa Nations League, competizione nata per sostituire quasi del tutto le amichevoli, ma metterà anche in palio quattro posti per la fase finale dei prossimi Europei 2020. Rai e Mediaset saranno protagoniste della ‘partita’: sulla tv di Stato i match dell’Italia, sulla tv del Biscione i ...

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C / DIRETTA gol live score : il cambio di programma (1^ turno fase a gironi) : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: Diretta gol live score delle partite in programma oggi emrcoledi 8 agosto 2018 e valide per il primo turno della fase a gironi. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 14:57:00 GMT)

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Panziera e Vergani subito pimpanti! Paltrinieri e 4×100 sl mista - l’Italia punta al botto! Scozzoli da medaglia! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (MERCOLEDI’ 8 AGOSTO) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto. Oggi è il giorno di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 800 stile libero. La condizione non è ottimale ma Greg ci proverà conscio di avere poche chance per il virus che lo ha colpito e debilitato. Tuttavia, da campione quale è, darà tutto se ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Gregorio Paltrinieri ci prova negli 800 sl - Italia protagonista nel fondo e nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (mercoledì 8 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Questo è il grande giorno di Gregorio Paltrinieri che va a caccia del riscatto: dopo aver ceduto lo scettro sui 1500 metri anche a causa di un attacco febbrile e della gastroenterite, il Campione Olimpico punta assolutamente il bersaglio ...

Europei atletica 2018 - oggi la 3^ giornata in DIRETTA Rai : programma ed italiani in gara : Forte delusione per i tifosi italiani di atletica leggera, alla luce della finale dei 100 metri che ha visto Filippo Tortu fuori dal podio [VIDEO]. Per i colori azzurri è però giunta la prima medaglia ai Campionati Europei di Berlino, quella di bronzo conquistata da Yemaneberhan Crippa sui 10.000 metri piani: per l'atleta di origini etiopi un premio più che meritato al termine di una splendida gara. I titoli Europei assegnati il 7 agosto Sono ...

DIRETTA/ Lecce-Feralpisalò (risultato live 0-0) streaming video e tv : si va ai supplementari! (Coppa Italia) : Diretta Lecce Feralpisalò: info streaming video e tv della partita, in programma oggi 7 agosto e valida per il secondo turno della Coppa Italia.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 22:22:00 GMT)

