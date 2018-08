Diretta Borussia-Napoli di stasera | visibile in tv e online sui canali a pagamento

Blastingnews

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Per ilè tempo di un nuovo match amichevole in attesa dell'inizio del campionato ufficiale di Serie A 2018-2019. Questa sera, infatti, la squadra allenata da mister Ancellotti sara' impegnata in questa nuova attesissima sfida contro ilDortmund. Un match molto atteso dai tifosi, il quale servira' anche a capire al nuovo mister gli schemi da portare in campo in vista della prossima stagione, dato che anche quest'anno i partenopei sono tra i favoriti in assoluto con Juventus e Roma. La partita di questa sera delVIDEOsi potra' vedere intv e streaming solo suiSky e Mediaset. La programmazione diDortmund-in tv e streamingIl fischio d'inizio dell'incontro tradiè fissato per le ore 19.30 e come vi dicevamo l'incontro sara'suidi Sky e su quelli di Mediaset ...