Dieci protagonisti del jazz italiano del futuro

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Paolo Fresu, Stefano Bollani, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Franco D’Andrea, Enrico Pieranunzi, Roberto Gatto, Stefano Di Battista, Danilo Rea, e gli altri. Sono ancora loro gli esponenti di punta del. I festival estivi, italiani e non, se li contendono. Ma chi ne raccoglierà il testimone artistico? Tra i talenti in crescita costante pronti ad aggredire e riempire la scena, ci sonounder-40, millenials cresciuti a Miles Davis e a John Coltrane e non certo a musichette midi buone per una suoneria di uno smartphone. Eccone la top ten. Con un escluso eccellente: Francesco Cafiso, perché questo prodigioso sassofonista siciliano ha sì 29 anni, ma stupisce il mondo da quando andava ancora alle scuole elementari. Enrico Zanisi Pianista, ha 26 anni, è romano ed è un altro enfant prodige. Già nel 2012 vinse il premio Top(il David di Donatello del settore) come ...