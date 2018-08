Di Maio | la | ex | fidanzata Giovanna rivela | ' Ci siamo lasciati per colpa della politica

L'ex fidanzata di Di Maio : "Non ha retto a stress politico" : Ma quindi perché è finita? 'La politica ha contribuito - precisa -. La distanza e il fatto che lui fosse così preso dalla formazione del governo. Era molto stressato, era impossibile vederci… ...

Giovanna Melodia - l’ex fidanzata di Luigi Di Maio : “La nostra storia non ha retto lo stress della politica” : Giovanna Melodia ha rivelato al settimanale Oggi i motivi che hanno portato alla rottura della sua relazione con il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio. “È finita ai primi di giugno, nei giorni in cui giurava il governo, ma la storia si trascinava già da un mese… Lasciarci è stata una scelta maturata e condivisa da entrambi, non si poteva andare avanti” ha raccontato in un’intervista ...

Giovanna Melodia - ex fidanzata di Di Maio : "Ci siamo lasciati mentre si formava il governo. Luigi non ha retto lo stress della politica" : Il vice-premier e ministro Luigi Di Maio torna nell'occhio del ciclone, ma questa volta non per affari politici, ma per questioni di cuore: Giovanna Melodia, ormai ex fidanzata del politico pentastellato, si è confessata al settimanale Oggi. "Visto che fino a oggi non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale ho deciso di farlo io: la storia tra me e Luigi Di Maio è finita", dice la donna.Una rottura avvenuta già da ...

Assia Montanino - cos'hanno scoperto sulla segretaria particolare di Di Maio : con chi è fidanzata : Non è solo il curriculum di Assia Montanino a imbarazzare il Movimento 5 Stelle . La compaesana di Luigi Di Maio nominata 'segretaria particolare' proprio dal ministro dello Sviluppo economico e de ...

La fidanzata di Di Maio assente al giuramento : "Avevo altri impegni..." : Al Colle c'erano tutti. Figli, mogli, genitori dei ministri. Mancava solo lei, la fidanzata di Luigi Di Maio, Giovanna Melodia. Avvocato 36enne, siciliana, di fatto non ha partecipato alla cerimonia ...