Di Maio | Con la Lega non c' è una gara

Decreto dignità è legge - ecco cosa prevede/ Ultime notizie video - Di Maio : "vinto contro lobby gioco azzardo" : Decreto dignità è legge: via libera dal Senato al provvedimento di Luigi Di Maio. Ultime notizie, 155 voti favorevoli e 125 contrari: esulta il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 13:18:00 GMT)

Luigi Di Maio - la ex fidanzata Giovanna Melodia confessa a Oggi : 'Perché è finita - a cosa non regge' : E allora, perché è finita? ' La politica ha contribuito . La distanza e il fatto che lui fosse così preso dalla formazione del governo. Era molto stressato, era impossibile vederci ... Prima mi ...

[L'analisi] Perché Foa è più importante di Savona. La strana resistenza di Salvini contro Berlusconi e Di Maio : C'è qualcosa di incomprensibile nella vicenda di Marcello Foa presidente della Rai. Sin dall'inizio, basta rileggerne la storia. Salvini e Di Maio avevano trovato un accordo per le nomine su Fabrizio ...

MANOVRA & GOVERNO/ I conti che fanno saltare il patto Salvini-Di Maio : Lega e M5s hanno però linee contrapposte che faranno saltare il banco.. Oggi ci sarà un nuovo vertice per la messa a punto della Legge di bilancio.

GOVERNO NO-TAV/ Chi l'avrebbe detto che Di Maio sta con le lobby autostradali? : In Italia si continua a discutere di Tav mentre a Londra continuano i lavori per il Crossrail: 18 miliardi per risparmiare pochi minuti di tragitto.

Di Maio : "Contratto funziona" : La Lega è sempre corretta, è normale avere divergenze su alcuni temi ma il contratto funziona. In Europa, poi, finalmente non siamo passivi e sarà fondamentale per le europee spezzare il duopolio ...

Senato - Marcucci (Pd) a Di Maio : “Conosce il lavoro? Ha mai provato la soddisfazione di un’assunzione?”. Insorge il M5s : “Altro che fiducia, voi avete messo il bavaglio alle opposizioni”. A dirlo, poco prima del voto in Senato sul dl dignità, è il capogruppo del Pd, Andrea Marcucci. Che poi si è rivolto direttamente al vicepremier Luigi Di Maio: “Ma lei sa cos’è il lavoro? Ha mai provato la soddisfazione di essere assunto o di ricevere una busta paga?”. Dai banchi occupati dai Senatori del M5s si sono levate le proteste nei confronti ...

Decreto dignità è legge - ok del Senato con 155 sì. Di Maio : 'Cittadini 1 - sistema 0' : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto dignità con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge. 'È stato approvato dopo decine di anni il primo Decreto ...

Dl Dignità - Di Maio : “Il primo decreto non scritto da potentati economici e lobby” : “Il decreto Dignità appena approvato dal Senato è il primo decreto non scritto da potentati economici e lobby. Finalmente i cittadini segnano un punto: cittadini 1-sistema 0″. Lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio in Senato subito dopo l’approvazione del decreto. “Sono contento di aver preteso le stesse cose che pretendevo quando ero all’opposizione. Oggi l’Italia ha il primato di essere il primo paese ...

Di Maio - caporalato : "Leggi ci sono - servono più controlli" : Luigi Di Maio, vice presidente del consiglio e ministro del Lavoro, è intervenuto stamane a Radio24 per parlare anche dell’incidente avvenuto ieri nel foggiano e che è costato la vita a 12 braccianti. Con i quattro morti di sabato scorso, il bilancio è di 16 decessi nel giro di pochi giorni, ma il leader del Movimento 5 Stelle non ritiene sia il caso di emanare nuove leggi per arginare il fenomeno del caporalato. Bisognerà applicare meglio ...

Dl Dignità - Di Maio : sconfitte le lobby : 16.20 "Dopo decine di anni è stato approvato il primo decreto non scritto da potentati economici e lobby. Finalmente i cittadini segnano un punto. Cittadini 1, sistema 0". Così il vicepremier Di Maio dopo l'approvazione del decreto Dignità in Senato. Chi ha creduto "alle stime dell'Inps sugli 8 mila posti di lavoro in meno all'anno deve credere alla stessa stima Inps dopo la conversione in Aula: cioè 60 mila posti in più in 2 anni", aggiunge ...

Dl dignità è legge. Boato M5s - Di Maio e Conte esultano - Pd protesta. E Casellati ai senatori dem : “Non siamo all’asilo” : Via libera del Senato al decreto dignità. Con 155 sì, 125 no e un astenuto Palazzo Madama ha licenziato in via definitiva il provvedimento, che nei prossimi giorni sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. Al momento dell’approvazione, sono scattate le esultanze del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e degli altri membri del governo. Al contrario, proteste in casa Pd, con ...

Di Maio : “Dl dignità? No a fiducia e ad atti di forza. Strage Foggia? Faremo concorsi straordinari per ispettori di lavoro” : “La Strage dei braccianti a Foggia? Non dobbiamo fare nuove leggi, che ci sono già. Quello che manca sono i controlli. Lo Stato non è ancora attrezzato per controllare. Per questo sto pensando a un provvedimento urgente: indire un concorso straordinario per nuovi ispettori del lavoro“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma cos’è questa estate” (Radio24) dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ...

Tav - Di Maio : “Fassino dice che se non la facciamo - siamo isolati? Conosciamo sue profezie. Salvini? Ci capiamo al volo” : “Piero Fassino dice che se non facciamo la Tav, l’Italia rischia di essere isolata? Lo dico con simpatia: le profezie di Piero Fassino le Conosciamo. Quindi, se fa questa dichiarazione, allora è la volta buona che l’Italia diventi il centro del mondo“. E’ la risposta ironica del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a una domanda di Elisabetta Fiorito durante “Ma cos’è questa ...