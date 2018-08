Di Francesco | ' Roma disordinata in difesa'

Real Madrid-Roma - Di Francesco : 'Difesa disordinata - abbiamo fatto errori grossolani' : 'Non mi è piaciuta la fase difensiva iniziale, hanno lavorato in maniera disordinata e avrei preferito non succedesse, specialmente sul primo gol che ha poi determinato la dinamica della gara. abbiamo ...

Di Francesco : 'Difesa Roma disordinata' : Roma, 8 AGO - "Ci sono cose positive e tante altre da migliorare. Abbiamo giocato contro squadre di altissimo livello e questa forse è la migliore al mondo, con loro si può sbagliare. Forse non mi è ...

Roma - Di Francesco non si sbilancia : “presto per fare griglie. Kluivert? Preso per essere protagonista” : L’allenatore della Roma ha parlato del prossimo campionato di serie A, soffermandosi anche sulle qualità di Justin Kluivert “La griglia ipotetica del campionato? Non mi sembra il momento di fare griglie, perché il mercato non è ancora chiuso per nessuno. Ora è troppo presto per trarre conclusioni, risponderò più avanti, dico solo che la Roma ha Preso tanti giocatori interessanti e di prospettiva“. Photo Alfredo Falcone ...

Roma - Di Francesco : 'Contro il Real per crescere'. De Rossi : 'Il mio futuro? E' presto' : La Roma nella notte tra martedì e mercoledì, ore 2,05, affronterà a New York il Real Madrid nell'ultima partita della tournée americana. 'Farò ruotare molti giocatori, cercando di portare tutti allo ...

Roma - Di Francesco : "Il mercato non è chiuso". De Rossi : "In pochi come Pastore" : "Io mi fido dei miei compagni. Non vediamo l'ora di giocare. E voglio vincere con questa maglia". Alla vigilia dell'ultimo test americano, domani notte contro il Real Madrid, parlano in conferenza ...

Roma - Di Francesco : "L'andata contro il Liverpool è un grande rimpianto" : Dagli USA il tecnico giallorosso fa il punto sulla situazione della sua squadra e riavvolge il nastro: ''Non fui capace di preparare una partita così delicata''

Roma - Di Francesco : "Spero di restare a lungo. Ma se ripenso al Liverpool..." : Tra passato e futuro, cercando di massimizzare il presente. Eusebio Di Francesco sta vivendo così questa ultima parte della tournée americana della Roma e oggi si è concesso alla tv di casa, ...

Roma - Di Francesco : 'La maglia va sudata - non baciata. Liverpool il mio grande rimpianto' : Il calcio non è una scienza esatta, c'è sempre la possibilità di poterti rifare.Questo per noi è un grandissimo vantaggio, a differenza degli atleti che vivono per le Olimpiadi e per una corsa e poi ...

Roma - Francesco Calvo è il nuovo Chief Revenue Officer : Francesco Calvo è il nuovo Chief Revenue Officer della Roma. Lo ha annunciato il club giallorosso con una nota sul suo sito ufficiale. “Il dirigente, con una lunga carriera alle spalle nel mondo dello sport ad appena quarantuno anni, arriva alla Roma dal Barcellona, dove ricopriva lo stesso ruolo -si legge su asRoma.com-. Prima di lavorare nel club catalano, nel 2015, Calvo ha trascorso quattro anni alla Juventus, inizialmente come ...

Di Francesco : “mercato? Stiamo valutando. No a roma di 30 giocatori” : “Non dobbiamo affollare la rosa. Il nostro direttore sportivo è molto stanco, non dorme, ma è attivo sul mercato e Stiamo valutando alcune scelte. Gran parte della squadra c’è e io non voglio avere troppi giocatori, non ne voglio 30”. L’allenatore della roma, Eusebio Di Francesco, si esprime così sul mercato della società giallorossa. “Voglio che ogni giocatore possa avere la possibilità di giocare e mostrare ...

Roma - Di Francesco a Monchi : “non voglio rosa troppo ampia” : Roma, Di Francesco sa bene che avere una rosa troppo ampia scontenterebbe alcuni degli interpreti meno utilizzati dal tecnico “Non dobbiamo affollare la rosa. Il nostro direttore sportivo è molto stanco, non dorme, ma è attivo sul mercato e stiamo valutando alcune scelte. Gran parte della squadra c’è e io non voglio avere troppi giocatori, non ne voglio 30”. L’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, si esprime ...