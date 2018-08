De Luca sollecita la concessione unica per gli aeroporti di Napoli e Salerno

Inchiesta Aias - il verbale di De Mita : “Incontrai l’uomo di De Luca per sollecitare l’accreditamento in Regione” : Ciriaco De Mita non ricorda. È “profondamente reticente”, scrivono i pm di Avellino. Non riconosce la propria voce in un’intercettazione che gli fanno ascoltare. Smentisce di essersi interessato per un sodale politico, l’ex presidente di Aias Avellino onlus Gerardo Bilotta, ma non ha memoria del nome della persona per la quale chiese al giudice Mario Pagano (leggi l’articolo)– poi arrestato per corruzione su un giro di sentenze – ...