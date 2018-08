Dazi Usa | dal 23 agosto scattano su altri 16 miliardi di made in China Borse deboli

Dazi - USA avanti tutta contro il Made in China : Teleborsa, - Nessuno sconto da parte degli Stati Uniti nella guerra dei Dazi contro la Cina. Ieri, 7 agosto, l'Office of the United States Trade Representative, USRT, ha pubblicato la lista dei beni ...

Dazi - USA avanti tutta contro il Made in China : Nessuno sconto da parte degli Stati Uniti nella guerra dei Dazi contro la Cina. Ieri, 7 agosto, l' Office of the United States Trade Representative , USRT, ha pubblicato la lista dei beni cinesi che ...

Guerra dei Dazi - Cina minaccia Usa : “Apple maggiore vittima”/ “Vogliono fare affari qui? Condividano profitti” : Guerra dei dazi, Cina minaccia Usa: “Apple maggiore vittima. Vogliono fare affari qui? Condividano profitti”. Il pressing di Pechino su Washington: come risponderà Trump?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 10:23:00 GMT)

Cina - export in aumento nonostante Dazi USA : Teleborsa, - La bilancia commerciale della Cina peggiora: a luglio, il surplus si attesta a 28,05 miliardi di dollari, in deciso calo rispetto ai 41,46 miliardi di giugno, dato rivisto da 41,61 ...

Cina - export in aumento nonostante Dazi USA : La bilancia commerciale della Cina peggiora: a luglio, il surplus si attesta a 28,05 miliardi di dollari, in deciso calo rispetto ai 41,46 miliardi di giugno , dato rivisto da 41,61 miliardi, e sotto ...

Usa impongo Dazi per 16 miliardi di dollari sull'import dalla Cina : L'amministrazione Trump ha deciso di procedere con l'imposizione di dazi del 25% su importazioni dalla Cina pari a 16 miliardi di dollari, a partire dal prossimo 23 agosto, stando alle autorità ...

Dazi : Usa - al via su prodotti da Cina per 16 mld : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Dazi Usa - nuove misure per 16 miliardi su prodotti importati da Cina - : Le sanzioni del 25% partiranno dal 23 agosto e si aggiungono a quelle da 34 miliardi attivate lo scorso 6 luglio, reciprocamente, da Washington e Pechino

Dazi a Iran - Trump a Ue : se affari con Teheran - no con Usa : Forti frizioni tra Usa e Ue su tariffe americane contro l'Iran, scattati alla mezzanotte. Trump minaccia l'Europa, ma Bruxelles non cede. Federica Mogherini, responsabile Politica Estera europea: perseverare sull'accordo sul nucleare; le imprese europee lavorino con l'Iran -

Ministro Esteri cinese : Dazi su beni Usa 'giustificati' : Roma, 4 ago., askanews, - Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto oggi che la minaccia del suo paese di imporre tariffe di rappresaglia per 60 miliardi di dollari per i beni Usa nell'...

Dazi - arriva la risposta cinese : tariffe su 60 miliardi di prodotti Usa : L'ombra di una rinnovata guerra commerciale tra Washington e Pechino ha depresso nelle passate sedute le Borse di mezzo mondo. Oggi le piazze cinesi hanno segnato ulteriori cali, Shanghai ha chiuso a ...

Dazi : Cina minaccia tariffe su 60 mld dlr import Usa : La Cina è pronta a imporre Dazi su prodotti di importazione Usa per 60 miliardi di dollari. Lo annuncia il ministero delle Finanze cinese precisando che Pechino prevede di imporre Dazi a livelli del ...

Dazi - Cina pronta a rappresaglie su 60 mld di beni Usa importati : Roma, 3 ago., askanews, - La Cina si affretta a mostrarsi pronta a concretizzare le minacce di rappresaglie lanciate ieri, dopo il rilancio sui Dazi commerciali da parte dell'amministrazione Trump. ...

Usa : altro che Dazi - la più grande sfida economica di Trump è il debito : ... in particolare dalla forte esplosione della crescita e le battaglie tariffarie che gli Stati Uniti hanno lanciato contro i loro partner commerciali in tutto il mondo. Ironia della sorte, l'...