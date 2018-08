Dazi | Usa | al via su prodotti da Cina per 16 mld

Dazi Usa - nuove misure per 16 miliardi su prodotti importati da Cina - : Le sanzioni del 25% partiranno dal 23 agosto e si aggiungono a quelle da 34 miliardi attivate lo scorso 6 luglio, reciprocamente, da Washington e Pechino

Dazi a Iran - Trump a Ue : se affari con Teheran - no con Usa : Forti frizioni tra Usa e Ue su tariffe americane contro l'Iran, scattati alla mezzanotte. Trump minaccia l'Europa, ma Bruxelles non cede. Federica Mogherini, responsabile Politica Estera europea: perseverare sull'accordo sul nucleare; le imprese europee lavorino con l'Iran -

Ministro Esteri cinese : Dazi su beni Usa 'giustificati' : Roma, 4 ago., askanews, - Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto oggi che la minaccia del suo paese di imporre tariffe di rappresaglia per 60 miliardi di dollari per i beni Usa nell'...

Dazi - arriva la risposta cinese : tariffe su 60 miliardi di prodotti Usa : L'ombra di una rinnovata guerra commerciale tra Washington e Pechino ha depresso nelle passate sedute le Borse di mezzo mondo. Oggi le piazze cinesi hanno segnato ulteriori cali, Shanghai ha chiuso a ...

Dazi : Cina minaccia tariffe su 60 mld dlr import Usa : La Cina è pronta a imporre Dazi su prodotti di importazione Usa per 60 miliardi di dollari. Lo annuncia il ministero delle Finanze cinese precisando che Pechino prevede di imporre Dazi a livelli del ...

Dazi - Cina pronta a rappresaglie su 60 mld di beni Usa importati : Roma, 3 ago., askanews, - La Cina si affretta a mostrarsi pronta a concretizzare le minacce di rappresaglie lanciate ieri, dopo il rilancio sui Dazi commerciali da parte dell'amministrazione Trump. ...

Usa : altro che Dazi - la più grande sfida economica di Trump è il debito : ... in particolare dalla forte esplosione della crescita e le battaglie tariffarie che gli Stati Uniti hanno lanciato contro i loro partner commerciali in tutto il mondo. Ironia della sorte, l'...

Dazi alla Cina - il killer è Trump Ecco le aziende Usa che ucciderà : Finora per Wall Street “l’effetto-Trump” è stato ampiamente positiva, con un guadagno dell’indice S&P500 del 35% dall’elezione del novembre 2016 a oggi. Ma se scoppiasse davvero una guerra commerciale con la Cina la musica potrebbe cambiare rapidamente. Solo 62 tra le 500 aziende dell’S&P500 fatturano ogni anno oltre 158 miliardi di dollari; per nomi come Starbucks, Tesla, Boeing, Nike, Apple, ...

Usa-Cina : Trump vuole alzare Dazi da 10 a 25% su merci per 200 miliardi : Il 24 luglio scorso l'Fmi aveva sostenuto che un tale andamento non mostra segni di manipolazione ma è semmai frutto di una serie di fattori tra cui l'indebolimento dell'economia locale. Di certo in ...

Guerra Dazi tra Usa e Cina deprime i listini europei in apertura : Roma, 2 ago., askanews, - Avvio in calo per le borse europee, sotto pressione per la Guerra comemrciale tra Stati Uniti e Cina. Francoforte avvia gli scambi con un ribasso dell'1,04%, seguita da ...

Usa-Cina - escalation sui Dazi. Trump alza le sanzioni dal 10% al 25% su 200 miliardi di import : Nella notte l’Ufficio del Rappresentante commerciale della Casa Bianca guidato dal falco protezionista Robert Lighthizer ha emesso un comunicato che annuncia formalmente la richiesta del Presidente di alzare le sanzioni al 25%, dal 10% inizialmente ipotizzato, su ben 200 miliardi di dollari di import made in China...

Dazi - Coldiretti : con lo stop di Cina +283% sbarchi di Soia dagli Usa in EuropaSBARCHI SOIA USA IN EUROPA : L’Unione Europea ha aumentato del 283% le importazioni di SOIA statunitense duramente colpita dalle ritorsioni cinesi scattate dopo le prime misure adottate dagli Stati Uniti nei confronti del gigante orientale. E’ quanto afferma la Coldiretti nel rendere noti i dati del primo report della Commissione Europea dal quale si evidenzia che stanno già avvenendo le maggiori importazioni di SOIA dagli USA previste dalla tregua sancita dall’incontro tra ...

Guerra dei Dazi. scontro Usa-Cina/ Ultime notizie - paura in casa Apple : Dazi, Usa contro Cina: nuova stretta da parte dell'amministrazione Trump. Il presidente americano alzerà tariffe su 200 miliardi di beni cinesi. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 12:05:00 GMT)

